جدل يلف مخترع سيارة بالهيدروجين.. مغربي أم جزائري

شغل اسم يتيم آلاف الجزائريين والمغربيين على السواء خلال الفترة الماضية، لاسيما بعد انتشار صورة لرجل أعمال يدعى فوزي لعمري، إلى جانب سيارة ابتكرها، تعمل بالهيدروجين!

ففيما ادعى العديد من الجزائريين أن السيارة الخارقة ابتكرها ابن بلدهم لعمري، أكد مغربيون أن مبتكرها يدعى فوزي النجاح، وهو من أصل مغربي.

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وتداول العديد على مواقع التواصل صورة قيل إنها لـ "رجل الأعمال الجزائري المدعو فوزي لعمري الذي ابتكر السيارة"، مشيدين بكفاءته، ولافتين إلى أنه "يطمح إلى إنتاجها بالجزائر".

ليتبين لاحقا أن تلك الادعاءات خاطئة، ويتضح أن الصورة تعود لفوزي النجاح، الذي كشف في الآونة الأخيرة عن نموذج لسيارة مبتكرة تعمل بالهيدروجين صممه مع شركاء أوروبيين ومغاربة، بحسب ما أفادت فرانس برس.

فيما أكد النجاح بنفسه لمواقع محلية ومؤسسات إعلام أجنبية أنه مغربي و"يهدف إلى إنشاء مصانع إنتاج في المغرب".

يشار إلى أن الكشف عن نموذج سيارة "نام أكس" (namx) التي تعمل بالهيدروجين حصل قبل نحو أسبوع من قبل شركة "بننفارينا (Pininfarina) الإيطالية.