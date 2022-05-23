خطة سعيد لجمهورية جديدة.. اتحاد الشغل بتونس يحسم موقفه

تتجه الأنظار في تونس، اليوم الاثنين، إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يعقد اجتماعا هامّا لتحديد موقفه النهائي من المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيّد لتأسيس "جمهورية جديدة"، وهو قرار سيكون حاسما في تحديد مصير خطط سعيّد لإعادة تشكيل السياسة التونسية.

يأتي الاجتماع، بعد ساعات من مشاورات أجراها سعيّد مع الأمين العام للاتحاد حول الحوار الوطني وإعداد دستور جديد، لم يتم الإفصاح عن نتائجه، لكن يعتقد أنها كانت محاولة من الرئيس لاستمالة الاتحاد إلى خطته وخياراته السياسية، ولإقناعه بجدوى المشاركة في الحوار الوطني.

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مرفوض بهذا الشكل

وكان اتحاد الشغل، قد أعلن سابقا رفضه المشاركة في الحوار الوطني بالشكل الذي دعا إليه الرئيس، ويكون معلوم النتائج ومخرجاته جاهزة، كما تمسك بضرورة مشاركة الأحزاب السياسية، داعيا إلى الجلوس وطرح القضايا الملحّة للمواطن التونسي على طاولة الحوار".

والحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس تونس، يقصي الأحزاب السياسية التي استثناها كذلك من المشاركة في لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور "جمهورية جديدة"، واكتفى بإشراك المنظمات الوطنية الكبرى في البلاد، من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل صاحب النفوذ القوي.

فيما ترفض حركة النهضة، هذا التوجه الذي ينتهجه الرئيس قيس سعيّد، وتعتبر أنّه تكريس "للانقلاب ولمنهج الانفراد بالحكم وتجميع السلطات".

موقف حاسم

لذلك، سيكون موقف اتحاد الشغل من الحوار الوطني حاسما وحيويا إمّا داعم للرئيس أو في صالح المعارضين له، حيث يمكن أن يؤدي قرار رفضه المشاركة في الحوار إلى ضعفه أو فشله وإلى تقوية موقف المعارضة، بينما ستكون موافقته بمثابة إعلان عن أنّه أصبح جزءا من مشروع وخيارات الرئيس السياسية، لكن من المرجحّ أن تكون موافقته مشروطة بالإشراف على هذا الحوار الوطني.

إجراءات 25 يوليو

ومنذ 25 يوليو، اتخذ الاتحاد العام التونسي موقفا حذرا من قرارات الرئيس قيس سعيّد وتدابيره الاستثنائية بتجميد البرلمان وترؤسه السلطة التنفيذية، حيث أعلن أنّه يرفض العودة إلى ما قبل 25 يوليو الماضي، لكنه يعترض على استفراده بالقرار في ما يتعلق بخارطة الطريق للفترة المقبلة.

ويوم الجمعة الماضي، أصدر الرئيس قيس سعيّد، مرسوما بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تتكون من 3 لجان فرعية، وهي اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، التي تضم ممثلين عن المنظمات الوطنية، واللجنة الاستشارية القانونية وتتكون من عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية، وستتولى إعداد مشروع دستور جديد، ولجنة الحوار الوطني.