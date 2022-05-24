شاهد.. شجاعة سائق شاحنة تنقذ بنغازي من كارثة انفجار محطة بنزين

تمكن سائق شاحنة محروقات من تجنيب مدينة بنغازي الواقعة شرق ليبيا، كارثة محقّقة، وإنقاذ حي سكني بالكامل من انفجار كان قريبا جدا من الوقوع، بعدما اشتعلت النيران في الشاحنة التي كان يقودها داخل محطة بنزين.

وفي التفاصيل، اندلعت النيران في الشاحنة لدى تفريغ شحنتها في محطة الوقود بشارع البيبسي وسط مدينة بنغازي، إلا أن السائق خاطر بحياته وقام بإخراجها من المحطة التي تقع في منطقة مأهولة بالسكان وقيادتها وهي مشتعلة حتى لا تنفجر داخلها، وتمكن من إبعادها إلى منطقة غير مكتظة بعد فتح الصمامات، من أجل عدم تعريض حياة الناس وممتلكاتهم إلى الخطر.

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وأسفر الحادث عن إصابة السائق ويدعى عبدالله المجبري بحروق في يديه، حيث خسر كذلك شاحنته بعد احتراقها بالكامل، وتضرّر عدد من السيارات المتوقفة في المكان.

وتداولت صفحات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت اللحظات الأولى لاندلاع النيران في محطة الوقود وفي الشاحنة وعدد من السيارات مصحوبة بتصاعد الدخان الذي غطّى سماء مدينة بنغازي، ووثقت لتدخل السائق لإبعادها من المحطة، قبل أن يظهر رجال الإطفاء الذين تمكنوا من إخماد الحريق.

وأشاد الليبيون بشجاعة السائق ونجاحه في تجنيب مدينة بنغازي كارثة محقّقة، من بينهم رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي أكد في تدوينة على صفحته بموقع "تويتر"، أن السائق "اعتبر أولوية حماية المدنيين أهم من حمايته لنفسه"، ووجّه وزارة الحكم المحلي بحصر وتقييم الأضرار الناجمة عن الحريق من أجل تعويض المتضررين.

من جهتها، أعلنت بلدية بنغازي شروعها في حصر الأضرار الناجمة عن حريق محطة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التعويض، مضيفة أنها ستعمل مع شركات توزيع الوقود على تكثيف إجراءات الأمن والسلامة العامة لشاحنات نقل الوقود حرصا على عدم تكرار الحادث.