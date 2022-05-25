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تونس.. غرق قارب مكتظ بالمهاجرين وفقدان 76 قبالة ساحل صفاقس

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قارب مهاجرين شمال قبرص
أرشيفية

تونس.. غرق قارب مكتظ بالمهاجرين وفقدان 76 قبالة ساحل صفاقس

قالت المنظمة عبر حسابها على تويتر: إنقاذ 24 شخصاً حتى الآن خلال عملية الإنقاذ الجارية حالياً

العربية.نت - وكالات

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أعلنت المنظمة الدولية للهجرة بتونس، اليوم الأربعاء، فقدان 76 شخصا في غرق قارب أمام ساحل صفاقس.

وقالت المنظمة عبر حسابها على تويتر، إن القارب كان انطلق من زوارة في ليبيا، مشيرة إلى إنقاذ 24 شخصا حتى الآن خلال عملية الإنقاذ الجارية حاليا.

قارب متهالك

وكان الجيش التونسي، قد قام الأسبوع الماضي بإنقاذ 81 مهاجراً، بينهم امرأة بعد مغادرتهم السواحل الليبية على متن قارب متهالك.

وقال الجيش إن من إجمالي 81 مهاجراً كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط (38 من مصر و32 من بنغلاديش و10 من السودان وواحد من المغرب).

وعثر على القارب، إثر تعثره على بعد نحو ستة كيلومترات من سواحل جنوب شرق تونس.

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غادر المركب ليل 13 مايو من قرية أبو كماش الليبية، بحسب إفادات المهاجرين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و38 عاماً. ونُقل المهاجرون إلى ميناء الكتف قرب مدينة بن قردان غير البعيدة من الحدود الليبية، حيث سلموا لجهاز الحرس التونسي.

على صعيد متصل، أعلنت السلطات التونسية مطلع مايو الماضي، العثور على جثث 24 مهاجراً، بعد غرق قواربهم قبالة سواحل البلاد. وبين 22 و30 أبريل/ نيسان الماضي، غرقت أربعة قوارب قبالة سواحل ولاية صفاقس، ما أدى إلى غرق مهاجرين تم انتشال جثثهم في الأيام التالية، فيما تم إنقاذ 97 منهم.

تعد إيطاليا إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين من شمال إفريقيا الذين يصلون من تونس وليبيا.

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