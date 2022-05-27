هيئة الانتخابات بتونس: لم نطلب تأجيل استفتاء 25 يوليو

نفى عضو في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الجمعة، المطالبة بتأجيل الاستفتاء، الذي دعا اليه الرئيس قيس سعيد للتصويت على دستور للجمهورية الجديدة، والمقرر في الخامس والعشرين من يوليو المقبل.

جاء ذلك، ردا على ما تداوله الإعلام المحلي، حول اقتراح مجلس الهيئة المنعقد الجمعة، تأجيل هذا الاستفتاء، على خلفية "وجود إشكاليات قانونية ولوجستية تحول دون التسجيل الآلي للناخبين".

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كان مجلس الوزراء في تونس الذي تترأسه رئيسة الحكومة نجلاء بودن قد صادق بقصر الحكومة بالقصبة الأربعاء على مشروع مرسوم يتعلق بأحكام استثنائية لاستفتاء يوم 25 يوليو 2022.

كما تمت المصادقة على مشروع أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الاثنين 25 يوليو 2022.

وقالت رئاسة الحكومة في بيان إن مجلس الوزراء صادق على عدد من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية.