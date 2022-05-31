فيديو لبوتين يتحدث عن عودة عائلة القذافي للحكم.. يثير بلبلة
انتشر خلال الأيام الماضية فيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتوقّع فيه عودة عائلة القذافي إلى الحكم في ليبيا بعد أكثر من عقد على الإطاحة به، بشكل واسع على مواقع التواصل، ما أثار لغطاً واسعاً.
وظهر سيد الكرملين في المقطع المصور قائلاً: "سوف نشهد سيف الإسلام القذافي عائداً للحكم في ليبيا، وسوف نرى ليبيا برؤية جديدة".
آلاف المشاهدات
وبينما حصد المقطع عشرات آلاف المشاهدات على موقعي التواصل فيسبوك ويوتيوب، تبيّن أنه مزيف تماماً.
فبعد عملية بحث وتدقيق، ثبت أن المقطع "مفبرك"، وانتشر ليل 26-27 أيار/مايو الجاري، وتناقلته العديد من المواقع فوراً، بحسب ما أفادت خدمة تقصّي صحّة الأخبار في "فرانس برس".
الفيديو الحقيقي
أما الفيديو الحقيقي، فكان لبوتين خلال حديثه بمداخلة في منتدى اقتصادي عقد بالأيام الماضية في موسكو، لم يتطرق فيه أبداً إلى ليبيا أو عائلة القذافي، بل تحدّث عن علاقة بلاده بجيرانها والتعاون الاقتصادي.
ورغم أن الفيديو المزور حوى تعليقا صوتيا لمنجّم لبناني ما أكد فبركته، إلا أن ذلك لم يحل على ما يبدو دون تداوله على أنه حقيقي!
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