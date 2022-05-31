البرلمان الليبي: سنحاسب من لا يتعامل مع حكومة باشاغا

بحثاً عن سبل لتمويل الحكومة الجديدة، انطلق اجتماع البرلمان الليبي في مدينة سرت وسط غياب لبعض المسؤولين.

وحضر الاجتماع رئيسا مجلس النواب عقيلة صالح والحكومة فتحي باشاغا وعدد من شاغلي المناصب السيادية بالمؤسسات المالية والاقتصادية في ليبيا، الثلاثاء.

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بدوره، أكد صالح على أن عدم التداول السلمي للسلطة يعدّ انتهاكاً للقانون، مشدداً أن على وجوب محاسبة من يتجاهل قرارات السلطة التنفيذية.

العمل من سرت

وأضاف في كلمة له أمام المجتمعين، أن الفاسدين هم المستفيد الأول من مخالفة قرارات السلطات، معتبراً أن سرت باتت الحل الضامن للحكومة الشرعية في البلاد، وعلى ذلك ستبدأ حكومة فتحي باشاغا ستمارس مهامها من المدينة.

وشدد على أن من لا يتعاون مع الحكومة الشرعية في سرت سيحاسب، متهماً حكومة عبدالحميد الدبيبة بتبديد أموال الدولة.

كما تابع أن الاقتتال بات مرفوضا بين الأطراف، وذلك في ظل وجود حلول سياسية.

أموال المركزي

وعن الموضوع الأهم، رأى صالح أن على مصرف ليبيا المركزي المحافظة على أموال المواطنين، موضحاً أنه لا يجوز له صرف الأموال دون ميزانية.

كذلك تابع أنه يجب ضمان توزيع إيرادات الدولة بعدالة، بينما يعمل المختصون على صياغة دستور للبلاد.

وأضاف أن الدستور الجديد سيعرض على الشعب للاستفتاء عليه، مشدداً على أن المجموعات المسلحة تعرقل إجراء الانتخابات.

أيضاً لفت إلى عدم إمكانية إشراف حكومة عبد الحميد الدبيبة على الانتخابات، مؤكداً على أهمية إنهاء الانقسام في ليبيا.

باشاغا: سنعمل مع الجميع

فيما رأى فتحي باشاغا أن حكومته ستهتم بالبنية التحتية لمدينة سرت، مؤكداً أنها ستعمل على مناخ التنمية بدلا من ثقافة القتال.

كما أعلن استعداده للعمل مع جميع السلطات الرقابية والمالية في ليبيا.

ومنذ أمس الاثنين، يتواجد عقيلة صالح في مدينة سرت، إلى جانب أعضاء لجنة المالية بالبرلمان ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي، ورئيس ديوان المحاسبة عمر عبد ربه، بالإضافة إلى أعضاء حكومة باشاغا، وذلك استجابة لدعوة وجهها إلى رؤساء المؤسسات السيادية للدولة، إلى حضور ما قال إنه "اجتماع هام" سيبحث سبل تمويل الحكومة.

لا استجابة

لكن هذه الدعوة لم تلق إلى حد الآن أي استجابة من رؤساء المؤسسات السيادية في العاصمة طرابلس على غرار محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.

كذلك رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وهي المؤسسات التي تدير وتتحكم في العائدات المالية للدولة وتستمر في التعاطي والتعامل مع حكومة عبد الحميد الدبيبة.

وكان باشاغا، اقترح مشروع ميزانية عامة للدولة تقدّر بنحو 95 مليار دينار، سيخصص منها مبلغ 41.7 مليار دينار إلى الرواتب، ومبلغ 8.6 مليار دينار للنفقات الحكومية التسييرية، و17.7 مليار دينار لمشروعات التنمية وإعادة الإعمار، كذلك سيخصّص مبلغ 26.6 مليار دينار إلى نفقات الدعم.

95 مليار دينار

كما، تعهد باشاغا باستخدام هذه الميزانية لتحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي والمالي والسياسي والاجتماعي من خلال التركيز على حل مشاكل المواطنين وتحسين الخدمات العامة، خاصة الصحة والتعليم.

وكذلك ترشيد الإنفاق العام وتوجيه الإيرادات العامة لاستخدامها بشكل عادل وتأهيل الأجهزة الأمنية والمحاكم والقضاء، وفق قوله.

ووعد أيضاً بتأهيل قطاعي النفط والكهرباء والقطاعات الأخرى المرتبطة بمعيشة المواطن، ودعم الشباب ببرامج اجتماعية كمنح الزواج والسكن، وكذلك دعم مشروعات التنمية وإعادة الإعمار والبنية التحتية في كافة مدن البلاد.

موقف المركزي

وتتركز التساؤلات حول موقف مصرف ليبيا المركزي من صرف الموازنة للحكومة الجديدة في حال أقرها البرلمان، وإن كان ذلك سيؤدي إلى وقف تمويل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والالتزام بقرار البرلمان، خاصّة في ظلّ نقص الموارد بعد تجميد عائدات النفط في المصرف الخارجي.

لكن عدم حصول حكومة باشاغا على التمويل لتنفيذ هذه التعهدات والوعود يبقى السيناريو الأقرب للحدوث، حتّى مع موافقة البرلمان على إقرار هذه الميزانية، بسبب وجود الأموال تحت سيطرة محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير المدعوم من الدبيبة والداعم له، والذي تربطه علاقة قطيعة مع البرلمان، بسبب مطالبته بتنحيته.

يذكر أن حكومة باشاغا بدأت منذ أسبوعين في ممارسة مهامها من مدينة سرت، بعدما فشلت كل محاولاتها في الدخول إلى العاصمة طرابلس، التي تسيطر عليها ميليشيات موالية لحكومة الدبيبة.