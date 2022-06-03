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الجزائر.. أقدم حزب معارض يقبل بالحوار مع الرئيس ويقدم مقترحاته "لحل الأزمة" 

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الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لدى استقباله الأمين الوطني الأول للحزب يوسف أوشيش
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لدى استقباله الأمين الوطني الأول للحزب يوسف أوشيش

الجزائر.. أقدم حزب معارض يقبل بالحوار مع الرئيس ويقدم مقترحاته "لحل الأزمة"

حزب جبهة القوى الاشتراكية يطالب بإطلاق سراح ودون شروط كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي

دبي _ قناة العربية

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كشف حزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم أحزاب المعارضة الجزائرية أن قيادته قدمت للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مطالب ومقترحات قال إنها ضرورية "للخروج من الأزمة" ،وذلك خلال اللقاء الذي جرى الخميس بمقر الرئاسة بالعاصمة الجزائرية.

وأوضح الأمين الوطني الأول للحزب يوسف أوشيش في تصريح له أن حزبه طالب الرئيس تبون بتقديم "المزيد من التوضيحات حول إرادته السياسية بخصوص إطار الحوار الوطني الموجه لتعزيز الجبهة الداخلية" أو ما يصطلح عليه بمبادرة "لم الشمل" ،مشددا على أن " أي مبادرة جادة من هذا النوع يجب أن تكون بالضرورة مرادفة لانفتاح ديمقراطي حقيقي يمكن فيه لكل القوى الحية للبلاد... لتكريس تغيير سلمي و سلس لنظام الحكم ".

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كما طالب الحزب حسب أوشيش من الرئيس تبون بضرورة "احترام الشروط المسبقة و إجراءات التهدئة قبل الشروع في أي حوار" بدءً "بإطلاق سراح ودون شروط كل المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي" ،وإلغاء كل الترسانة القانونية التي وصفها ب "القمعية"، لا سيما اللجوء حسبه "بطريقة تعسفية لاجراء الحبس الاحتياطي"، كما طالب برفع كل "القيود المفروضة على الأحزاب، النقابات، الجمعيات و وسائل الإعلام التي تمنعها من أداء أدوارها الأساسية في المجتمع."

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