.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اكتشاف جثتي شابين داخل طائرة في مطار الجزائر

  • الخط
اكتشاف جثتي شابين داخل طائرة في مطار الجزائر
الطائرة التي تم فيها العثور على الجثتين

اكتشاف جثتي شابين داخل طائرة في مطار الجزائر

بحسب الإعلام الجزائري، حاول الشابان الهجرة بطريقة غير نظامية على متن الطائرة غير أنهما توفيا اختناقاً بسبب نقص الأكسجين

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الشرطة الجزائرية اكتشاف جثتين لشابين تتراوح أعمارهما بين 20 و23 سنة في أحد أجزاء طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، كانت متوقفة على أرضية مطار هواري بومدين الدولي في العاصمة.

وبحسب بيان للشرطة، فإنه تقرر فتح تحقيق تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة الجزائر، وذلك لتحديد ظروف هذا الحادث.

مطار الجزائر الدولي (أرشيفية)
مطار الجزائر الدولي (أرشيفية)

ونشرت وسائل إعلام محلية صوراً لطائرة من طراز "إيرباص 330" محاطة بمركبات للشرطة والحماية المدنية، قالت إنها لعملية انتشال جثتي شابين حاولا الهجرة بطريقة غير نظامية على متن الطائرة غير أنهما توفيا اختناقاً بسبب نقص الأكسجين.

غوغل يحتفل بذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود عبد العزيز أخبار منوعة غوغل يحتفل بذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود عبد العزيز

وكشفت صحيفة "النهار" نقلاً عن مصادر أن الطائرة قامت برحلة أمس الجمعة باتجاه مدينة برشلونة الإسبانية ثم عادت مساء اليوم نفسه إلى مطار الجزائر الدولي، ولم يتم اكتشاف جثتي الشابين إلا صباح اليوم السبت في حدود الساعة الخامسة، وفق بيان الشرطة.

وفيما تضاربت الأنباء بشأن المكان الذي عُثر فيه على جثتي الشابين، خلفت الحادثة تساؤلات عدة حول كيفية وصول الشابين الى أرضية المطار والصعود إلى داخل الطائرة في ظل الإجراءات الأمنية المشددة، لاسيما وأن هذه الحادثة تكررت بعد العثور في شهر مارس الماضي على مراهق تمكن من السفر من مدينة قسنطينة (شرقا) إلى باريس متخفياً داخل مخزن أمتعة الطائرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تستغل تركيا انشغال العالم بأزمة أوكرانيا وتجتاح شمال سوريا؟ هل تستغل تركيا انشغال العالم بأزمة أوكرانيا وتجتاح شمال سوريا؟
اكتشف المزيد