باشاغا: الحكومة تعمل على بناء مسار الانتخابات

قال رئيس الوزراء المكلف من البرلمان الليبي فتحي باشاغا، إن حكومته تعمل على بناء مسار موثوق للمضي قدما في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شفافة في ليبيا، وإرساء الأمن فيها.

جاء ذلك خلال محادثات أجراها باشاغا مع كبار المسؤولين الأميركيين، وصفها بـ"الايجابية"، شدد خلاله على تمسكه بالحلول السلمية ونبذ العنف وبخدمة الليبيين وضمان وحدة البلاد وأمنها.

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وبدأت حكومة باشاغا منذ أكثر من أسبوعين في ممارسة مهامها وسلطاتها من مدينة سرت الواقعة في وسط البلاد، بعد فشل كل محاولاتها للدخول إلى العاصمة طرابلس، التي تتمركز فيها حكومة عبد الحميد الدبيبة المدعومة من المليشيات المسلّحة، لكنّها لا تزال تفتقد إلى مصادر تمويل وميزانية تمكنّها من تنفيذ خططها وبرامجها التي تعهدّت بها.

وفي وقت سابق، قال باشاغا، إن لا خطط لديه في الوقت الراهن للعمل من العاصمة طرابلس، ووأن حكومته تبحث إجراء انتخابات على مستوى البلاد في غضون 14 شهرا، مؤكدا التزامها بتقديم كل المتطلبات والاحتياجات التي تلزم المفوضية العليا للانتخابات الجهة المختصة قانوناً بإجراء وإدارة الانتخابات و الإشراف عليها.

ومنذ انهيار خطة إجراء الانتخابات في ديسمبر الماضي بسبب الخلافات بين المعسكرات الرئيسية والمرشحين البارزين حول قواعد الانتخابات، وانقسام البلاد إلى حكومتين متنافستين، فشل كل المحاولات الأممية والدولية حتى اليوم، في إنهاء الصراع الليبي الذي أدى إلى إغلاق حقول نفطية رئيسية، وتهيئة البلاد إلى الانتخابات من جديد، وسط غموض بشأن مستقبل العملية السياسية.