بحادث سير.. وفاة لاعب منتخب الجزائر بلال بن حمودة

توفي اليوم الجمعة، لاعب منتخب الجزائر ونادي اتحاد العاصمة بلال بن حمودة، عن عمر ناهز 24 عاما، في حادث سير. وفق ما أفادت وسائل إعلام جزائرية.

رفقة صديقه

ورحل بن حمودة، رفقة صديقه، خلال حادث سير واحتراق السيارة التي كانا يستقلانها صباح اليوم، بمنطقة الدوادة غربي العاصمة الجزائرية.

مادة اعلانية

بعد تلقيها نبأ وفاة اللاعب، عادت بعثة نادي اتحاد الجزائر التي كانت متواجدة بمدينة سطيف تحسبا لمواجهة الوفاق المحلي غدا السبت، ضمن الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري.

الهدف الأخير

يذكر أن بن حمودة، سجل الهدف الثاني للمنتخب الجزائري في المباراة التي تغلب فيها على نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية 3-صفر مساء أمس الخميس، في ختام الجولة الثانية من الدورة الرباعية الودية التي تستضيفها الجزائر استعدادا لبطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين.