الطيب الصافي الطيب يكشف خفايا عن حياة القذافي

في الحلقة الأخيرة من سلسلة مع الذاكرة السياسية على قناة "العربية"، يكشف الطيب الصافي الطيب آخر نائب رئيس حكومة في عهد معمر القذافي عن سر العلاقة التي ربطت معمر القذافي برئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني.

وقال "القذافي كان يريد أن تعتذر إيطاليا عن فترة استعمارها لليبيا وأن تدفع تعويضات لذوي الضحايا الذين سقطوا وقتها، وهو ما حققه له برلسكوني".

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كما تحدث عن أسباب تحوّل العلاقة بين القذافي والرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي من علاقة ود إلى خصومة، قائلاً: إن ساركوزي كان يرفض مشروع القذافي توحيد القارة السمراء تحت مظلة الاتحاد الأفريقي لأنه كان يرى في ذلك تقليصاً للنفوذ الفرنسي في هذه المنطقة.

وعن الغارة الأميركية على دارة القذافي في العام 1986 يعزو الطيب الصافي الطيب الأسباب إلى مواقف ليبيا المؤيدة للقضايا العربية عموما والقضية الفلسطينية خصوصا.