انطلاق المرحلة الثالثة من مباحثات الحوار الدستوري الليبي بالقاهرة اليوم
يأمل المراقبون في الوصول إلى اتّفاق بشأن النقاط الخلافية بين الأطراف الليبية
تنطلق في القاهرة، اليوم الأحد، المرحلة الثالثة من مباحثات الحوار الدستوري الليبي، بمشاركة أعضاء من مجلس النوّاب والدولة الليبي وذلك لحسم النقاط الخلافية.
وسيتسمرّ الحوار حتى التاسع عشر من يونيو الجاري.
ويأمل المراقبون في الوصول إلى اتّفاق بشأن النقاط الخلافية.
ومع تجدد الاشتباكات، ليل الجمعة في طرابلس، أكد رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا أن حماية المدنيين العزل لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال سحب كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من طرابلس.
وشدد في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر"، السبت، على ضرورة وضع ترتيبات أمنية بإشراف البعثة الأممية لإخلاء العاصمة من كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
يأتي ذلك فيما جددت بعثة الأمم المتحدة للأطراف الأمنية والسياسية في ليبيا ضبط النفس وحل الخلافات المستمرة بينهم. وشددت في بيان اليوم السبت على وجوب حل الخلافات عبر الحوار.
كما أعربت عن قلقها من عمليات التحشيد المتكررة بالأسلحة الثقيلة في محيط العاصمة بما يعرض أمن المدنيين وحياتهم للخطر.
وأكدت أنها تبذل قصارى جهدها وسط الاستقطاب السياسي الواسع في البلاد، من أجل التوصل إلى حل عبر المحادثات الرامية إلى وضع أطر دستورية تفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن.
إلى ذلك، شددت على ضرورة الحفاظ على استقرار البلاد، والتحلي بالمسؤولية من قبل جميع الأفرقاء السياسيين.
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