حداداً على بن حمودة.. نادٍ جزائري يلغي حفل تتويجه

تضامنا مع العائلة الرياضية لاتحاد الجزائر واحتراما لعائلة اللاعب الراحل بلال بن حمودة، قرّر نادي "شباب بلوزداد"، بطل الدوري الجزائري خلال الموسم الكروي للعام الجاري، إلغاء حفل التتويج بلقب البطولة الذي كان مقررا بالملعب الأولمبي.

في التفاصيل، أكدت إدارة الفريق في رسالة إلى جماهير الفريق، أن قرارها جاء تضامناً مع حزن عائلة اللاعب الراحل وفريقه وأنصاره، مشيرة إلى أنه يتعذر على فريق "شباب بلوزدا"د أن يحتفل ويفرح بلقب البطل في هذه الظروف الحزينة.

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واعتبر الفريق المتوج باللقب لثلاث مرات، أن من واجبه احترام الحداد ومشاطرة الحزن وتقديم العزاء والمواساة لأهل اللاعب الراحل وذويه وفريقه.

في حين لاقت هذه الخطوة ثناء كبيراً، فقد استحسن فريق اتحاد العاصمة القرار، وقالت إدارته في تدوينة عبر فيسبوك: "تحية احترام وتقدير من إدارة اتحاد العاصمة لنظيرتها في شباب بلوزداد".

ويعدّ هذا التتويج التاسع في تاريخ شباب بلوزداد الذي بات أول نادٍ جزائري يحرز لقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي.

الهدف الأخير وجنازة مهيبة

يشار إلى أن فريق "اتحاد العاصمة" كان فقد الجمعة الماضي، اللاعب بلال بن حمودة البالغ من العمر 24 سنة، إثر حادث سير أليم بمنطقة الدوادة غرب العاصمة الجزائرية، حينما كان في طريق العودة إلى منزله بمدينة حجوط في ولاية تيبازة (75 كلم) غرب العاصمة الجزائرية.

وشيعت جنازة الراحل في أجواء مهيبة السبت الماضي، ببلدة حجوط بولاية تيبازة.

يذكر أن بن حمودة، كان سجل الهدف الثاني للمنتخب الجزائري في المباراة التي تغلب فيها على نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية 3-صفر مساء الخميس قبل وفاته، في ختام الجولة الثانية من الدورة الرباعية الودية التي تستضيفها الجزائر استعدادا لبطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين.