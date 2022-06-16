إصابة العاهل المغربي الملك محمد السادس بفيروس كورونا
الحسن بليمني طبيب الملك الخاص "حدد فترة راحة للملك محمد السادس لبضعة أيام"
أفاد بيان للديوان الملكي المغربي، اليوم الخميس، أن الملك محمد السادس أصيب بفيروس كورونا دون أن تظهر عليه أعراض.
وقال البيان إن الحسن بليمني، طبيب الملك الخاص، "حدد فترة راحة للملك محمد السادس لبضعة أيام".
وهذه أول مرة يعلن فيها الديوان الملكي أن العاهل المغربي أصيب بفيروس كورونا.
واعتلى الملك محمد السادس عرش المغرب عام 1999.
وفيما يتعلق بالوضع الوبائي في المغرب، سجلت المملكة، اليوم الخميس، 1568 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون وفيات.
وقال وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب أمام البرلمان، يوم الثلاثاء، إن الوضع "لا يدعو للقلق" على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في الأيام القليلة الماضية بعد أسابيع من الاستقرار.
وأرجع الوزير هذه الزيادة إلى "تزايد حركة المواطنين والتراخي في الالتزام بالتدابير الاحترازية".
وقال إن "متحور أوميكرون المنتشر في المغرب حاليا يتميز بكونه أقل فتكا من متحور دلتا".
-
الأحساء في طريقها لتصبح أول مدينة صديقة للأطفال في السعوديةأمانة الأحساء وقعت مذكرة تفاهم مع اليونيسيف سيتم على إثرها رسم وتنفيذ خطة عمل لتتويجها "مدينة صديقة للأطفال" إثر استيفاء معايير وأهداف محددة السعودية
-
مبعوثة أممية: قلبي ينفطر على الفتيات والنساء الأفغانياتديبورا ليونز تؤكد أن أفغانستان اليوم بلد مختلف تماما عن البلد الذي شهدته قبل عامين العرب والعالم
-
قائد المقاومة بأفغانستان: الخلافات انتقلت لداخل صفوف طالبانأحمد مسعود لقناة "العربية": لا أريد الحرب لكنها الخيار الوحيد المتاح أمامي حالياً العرب والعالم