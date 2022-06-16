إصابة العاهل المغربي الملك محمد السادس بفيروس كورونا

أفاد بيان للديوان الملكي المغربي، اليوم الخميس، أن الملك محمد السادس أصيب بفيروس كورونا دون أن تظهر عليه أعراض.

وقال البيان‭‭ ‬‬إن الحسن بليمني، طبيب الملك الخاص، "حدد فترة راحة للملك محمد السادس لبضعة أيام".

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وهذه أول مرة يعلن فيها الديوان الملكي أن العاهل المغربي أصيب بفيروس كورونا.

واعتلى الملك محمد السادس عرش المغرب عام 1999.

وفيما يتعلق بالوضع الوبائي في المغرب، سجلت المملكة، اليوم الخميس، 1568 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون وفيات.

وقال وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب أمام البرلمان، يوم الثلاثاء، إن الوضع "لا يدعو للقلق" على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في الأيام القليلة الماضية بعد أسابيع من الاستقرار.

وأرجع الوزير هذه الزيادة إلى "تزايد حركة المواطنين والتراخي في الالتزام بالتدابير الاحترازية".

وقال إن "متحور أوميكرون المنتشر في المغرب حاليا يتميز بكونه أقل فتكا من متحور دلتا".