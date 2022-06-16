تونس.. إضراب اتحاد الشغل يدخل حيز التنفيذ
الخطوط التونسية تعلن إلغاء رحلاتها المبرمجة اليوم، وتأجيلها إلى أيّام الجمعة والسبت والأحد، بسبب الإضراب العام
يبدأ اتّحاد الشغل التونسي إضرابا، اليوم الخميس، بعد تعثر المفاوضات مع الحكومة لتحسين الظروف المعيشية للموظفين.
وقد أعلنت الخطوط التونسية إلغاء رحلاتها المبرمجة اليوم، وتأجيلها إلى أيّام الجمعة والسبت والأحد، بسبب الإضراب العام. وقالت الشركة إنّ بإمكان المسافرين في الرحلات المؤجّلة، استرجاع قيمة تذاكرهم أو تغيير الحجز مجّانا وعلى مدى أسبوع، في حال عدم توافق توقيت السفرات المؤجّلة مع التزاماتهم.
وستقتصر الخدمات في المطارات اليوم على استقبال الرحلات الجوية التي انطلقت من مطارات الإنطلاق قبل منتصف ليل الأربعاء الخميس.
هذا وأكد اتحاد الشغل نجاح الاضراب في المطارات بنسبة 100%، وقالت وزارة النقل إن حركة النقل العمومي ستشهد اضطرابا على مستوى كافة منشآتها ومؤسساتها الوطنية والجهوية تبعا للاضراب، وأنها اتخذت جميع التدابير اللازمة لتوفير الحد الاأدنى من الخدمات.
وقد أقر الاتحادُ العامُ التونسي للشغل اضرابا عاما في المنشآتِ والمؤسسات العمومية لمدة يوم، ليشمل 159 مؤسسة. إضرابُ الاتحاد يأتي بعد فشلِ المفاوضاتِ مع الطرفِ الحكومي، حول سحب منشور حكومي يشترطُ موافقة رئاسة الحكومة قبل التفاوض مع أي هيكل نقابي.
فيبدو أن لغةُ الحوار توقفت بين الاتحاد العام التونسي للشغل من جهة والحكومة من جهة أخرى.
فقد واصل الاتحادُ التعبئة و دعا نظراءه لإنجاحِ الاضراب، حيث يتّهمُ الحكومةَ بالتنصل من تعهداتها وتقديم مقترحات غيرِ مقبولة، بينما تردُ الحكومة بالتفهُّم مع إمكانية توجُهها لتعويض المضربين.
يأتي ذلك فيما يتعهدُ حراك 25 يوليو بالعمل على إفشال الاضراب.
و سيتوقفُ العمل بـ159 مؤسسة عمومية في مختلف المجالات بموجب هذا الاضراب، الذي يرى المتابعون أنه سيَزيد من تأزيمِ الأوضاعِ الاقتصادية والاجتماعية، و يربك المسار السياسي.
ويتزامنُ الاضراب، مع دعواتٍ إلى الاحتجاجِ في الشارع مرةً أخرى من قبل المعارضة رفضا للاستفتاء على الدستور.
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