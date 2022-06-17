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سجن محامٍ معارض للرئيس التونسي سنة بتهمة إهانة قاضٍ

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محكمة الاستئناف في تونس
تعبيرية
تونس

سجن محامٍ معارض للرئيس التونسي سنة بتهمة إهانة قاضٍ

عوقب بالحرمان من ممارسة مهنة المحاماة 5 سنوات

تونس - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال محامٍ لرويترز إن محكمة عسكرية تونسية أصدرت حكما اليوم الجمعة بسجن المحامي سيف الدين مخلوف، وهو معارض بارز للرئيس قيس سعيد سنة وحرمانه من ممارسة مهنة المحاماة 5 سنوات بتهمة إهانة قاضٍ.

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