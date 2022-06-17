تونس
سجن محامٍ معارض للرئيس التونسي سنة بتهمة إهانة قاضٍ
عوقب بالحرمان من ممارسة مهنة المحاماة 5 سنوات
قال محامٍ لرويترز إن محكمة عسكرية تونسية أصدرت حكما اليوم الجمعة بسجن المحامي سيف الدين مخلوف، وهو معارض بارز للرئيس قيس سعيد سنة وحرمانه من ممارسة مهنة المحاماة 5 سنوات بتهمة إهانة قاضٍ.
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