سجن محامٍ معارض للرئيس التونسي سنة بتهمة إهانة قاضٍ

معارضو ماكرون ينتقدون زيارته إلى أوكرانيا: "تَركَ المنزل يحترق"

وتشهد فرنسا يوم الأحد المقبل جولة ثانية من الانتخابات التشريعية ستكون حاسمة لمعرفة ما إذا كان الرئيس ماكرون سيتمكن من نيل الأغلبية البرلمانية