منتسبو وزارة الداخلية في غرب ليبيا ينشقون عن حكومة الدبيبة

أعلن منتسبو وزارة الداخلية الليبية بالمنطقة الغربية، في بيان مصوّر اليوم السبت، دعمهم لمجلس النواب والحكومة المنبثقة بقيادة فتحي باشاغا ، مشدّدين على أن ليبيا واحدة ولا تقبل القسمة وأرض الوطن أمانة في أعناقهم.

وقال منتسبو الوزارة: "نقف صفا واحدا مع كل من يسعى للملمة شمل الوطن، ونطالب أبناء الشعب باحترام القانون والأمن، نؤكد أن الجهات المنتخبة من قبل المواطن هي الجهات الشرعية الوحيدة المتمثلة في البرلمان والحكومة المنبثقة عنه، ونرفض الحكومات الخارجية".

مادة اعلانية

وكانت مصادر العربية أفادت بفشل عقد لقاء بين رئيسي مجلسي النواب والدولة في ليبيا عقيلة صالح وخالد المشري بسبب اعتراض الأخير على جدول اللقاء.

وأوضحت المصادر أن ملف تمكين الحكومة الجديدة كان وراء فشل عقد لقاء المشري وصالح رغم وساطة المستـشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا سـتيفاني ولـيامز، إذ تمسك المشري بأن يتمحور اللقاء حول ملف المسار الدستوري.

وأشارت المصادر أيضاً إلى أن وليامز تعمل حاليا على محاولة تقريب وجهات النظر بين المشري وعقيلة صالح.

وفي سياق متصل، اتفقت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، على وضع آلية لتفكيك الميليشيات المسلحة ونزع سلاحها، وأخرى لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.