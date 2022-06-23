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تونس.. توقيف رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي

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حمادي الجبالي (أرشيفية من فرانس برس)

تونس.. توقيف رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي

العربية.نت، وكالات

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أوقفت الشرطة التونسية الخميس في ولاية سوسة رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي الذي سبق أن تولى أيضاً الأمانة العامة لحزب النهضة، وفق ما أفاد محاميه زياد طاهر.

فيما لم يكشف المحامي لوكالة فرانس برس أسباب توقيف الجبالي.

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كما أوضح أن "الشرطة ألقت القبض على الجبالي أثناء تواجده بسيارته في سوسة قبل نقله إلى تونس".

يخضع للتحقيق منذ أكثر من شهر

كذلك أضاف طاهر أن رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي (2011-2013) الذي استقال من حزب النهضة عام 2014، يخضع للتحقيق منذ أكثر من شهر على خلفية أنشطة مصنع تملكه زوجته في سوسة.

وبحسب الإذاعة التونسية الخاصة "موزاييك إف إم"، أذن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة بتوقيف حمادي الجبالي بتهمة "الاشتباه في تبييض أموال" عبر جمعية خيرية.

يذكر أن الشرطة كانت دهمت المصنع في مايو وأعلنت أنها ضبطت فيه مادة "مدرجة بجدول المواد خطرة".

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