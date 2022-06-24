الجيش الليبي يسيطر على مواقع للتهريب في بني وليد

تمكنت قوات الجيش الليبي في مدينة بني وليد من إزالة 6 أوكار خصصت للتهريب والاتجار بالبشر وتهريب الوقود وتم تسويتها بالأرض. وفق بيان للجيش.
واقتحمت القوات وكرا كان يستخدمه تجار المخدرات، كما تم ضبط كمية هائلة من الخمور تقدر بنحو 15 ألف لتر.
فيما انتشرت وحدات من الجيش في عدد من الأماكن في المدينة بالاشتراك مع دوريات الشرطة لاستتباب الأمن في المدينة.
وقبل شهر، أعلن اللواء 444 قتال بالجيش الليبين، مداهمة ستة أوكار تتخذها العصابات الخارجة عن القانون للخطف والتهريب، في عملية واسعة قام بها اللواء العسكري في مدينة بني وليد ووصفها بغير المسبوقة.
وقال في بيان له حينها إن مفارزه انتشرت في كل مناطق مدينة بني وليد وسط ترحيب أهالي المدينة ودعمهم للقضاء على الخارجين عن القانون.
كما اقتحم عدداً من أوكار التهريب في المنطقة الغربية خاصة في بني وليد، وقبض على عدد من المتورطين في عمليات التهريب.
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