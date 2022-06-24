الداخلية التونسية: أحبطنا مخططاً لاستهداف قيس سعيد

كشفت السلطات الأمينة في تونس عن خطة إرهابية كانت تسهدف الرئيس قيس سعيد. وأعلنت وزارة الداخلية وجود معلومات موثوقة ومؤكدة حول هذا المخطط.

كما أوضح متحدث باسم الوزارة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة أن المعلومات أظهرت وجود تهديدات خطيرة على حياة رئيس الجمهورية وسلامته، مضيفأ أن أطرافاً داخلية وخارجية متورطة.

مادة اعلانية

ذئب منفرد

إلى ذلك، أفاد بأن الوزارة أحبطت مساء أمس الخميس هجوما "إرهابيا" استهدف قوات الشرطة، وأوقفت متطرفاً وصفه بـ "ذئب منفرد"، أمام مركز أمني حساس، فيما أصيب رجلي أمن.