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الداخلية التونسية: أحبطنا مخططاً لاستهداف قيس سعيد

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الرئيس التونسي قيس سعيد (أرشيفية- رويترز)
الرئيس التونسي قيس سعيد (أرشيفية- رويترز)

الداخلية التونسية: أحبطنا مخططاً لاستهداف قيس سعيد

دبي- العربية.نت

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كشفت السلطات الأمينة في تونس عن خطة إرهابية كانت تسهدف الرئيس قيس سعيد. وأعلنت وزارة الداخلية وجود معلومات موثوقة ومؤكدة حول هذا المخطط.

كما أوضح متحدث باسم الوزارة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة أن المعلومات أظهرت وجود تهديدات خطيرة على حياة رئيس الجمهورية وسلامته، مضيفأ أن أطرافاً داخلية وخارجية متورطة.

ذئب منفرد

إلى ذلك، أفاد بأن الوزارة أحبطت مساء أمس الخميس هجوما "إرهابيا" استهدف قوات الشرطة، وأوقفت متطرفاً وصفه بـ "ذئب منفرد"، أمام مركز أمني حساس، فيما أصيب رجلي أمن.

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