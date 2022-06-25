تونس.. اعتقال 8 نساء يشتبه في انضمامهن لتنظيم إرهابي

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت، إلقاء القبض على 8 نساء يشتبه في انضمامهن إلى تنظيم إرهابي، وذلك بأحد أحياء منطقة الكرم الغربي بالضاحية الشمالية للعاصمة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الوحدات الأمنية تمكنت من القبض على الخلية، بعد ورود معلومات مفادها نشوب خلاف بأحد أحياء الكرم الغربي تحوّل إلى تراشق بمواد حارقة.

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الاختباء بغرفة سرية

كما أضافت أن الوحدات الأمنية تحولت بعد استشارة النيابة العمومية إلى مكان الحادثة. وداهمت منزلا وأوقفت امرأتين في مرحلة أولى، ثم بتدقيق التفتيش تم اكتشاف غرفة سرية داخل المنزل كان بها ست نساء يشتبه في انضمامهن إلى تنظيم إرهابي.

بدورها، أذنت النيابة العمومية بإحالة الملف إلى الوحدة الوطنية "للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني لمواصلة الأبحاث مع جميع الموقوفات"، وفق البيان.

التخطيط لاستهداف الرئيس

وكانت الداخلية التونسية أعلنت، أمس الجمعة، إحباط عملية "إرهابية" أمام أحد مقار الأجهزة الأمنية الحساسة، متهمة أطرافًا داخلية وخارجية بالتخطيط لاستهداف رئيس الجمهورية قيس سعيّد ومؤسسة الرئاسة.

وأضافت المتحدثة باسم الوزارة فضيلة الخليفي في مؤتمر صحافي عقدته في مقرها بالعاصمة تونس، أن هناك معلومات متواترة تؤكد وجود تهديدات تستهدف حياة رئيس الجمهورية قيس سعيّد وسلامته وسلامة مؤسسة رئاسة الجمهورية.

ومنذ مايو/ أيار 2011، تشهد تونس من حين إلى آخر، أعمالًا إرهابية تصاعدت وتيرتها بدءًا من 2013، راح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.