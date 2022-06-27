الجزائر: هزة أرضية في مناطق بوهران بقوة 5.1 درجات

سجلت مساء الأحد، في حدود الساعة 20 و17د، هزة أرضية بلغت شدتها 5.1 درجات على سلم ريشتر بولاية وهران بالغرب الجزائري.

وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء “craag”، فإن مركز الهزة حدد بـ 12 كم شمال قديل بولاية وهران.