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ليبيا.. محادثات جنيف تفشل بحل خلافات مجلسي الدولة والبرلمان

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عقيلة صالح والمشري - تعبيرية
الأزمة الليبية

ليبيا.. محادثات جنيف تفشل بحل خلافات مجلسي الدولة والبرلمان

الأمم المتحدة: انتهاء محادثات ليبيا في جنيف دون الوصول إلى أساس للمضي نحو الانتخابات

دبي - العربية.نت، وكالات

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أفاد مراسل "العربية" بانتهاء محادثات وفدي رئاستي مجلسي النواب والدولة الليبيين في جنيف بدون اتفاق.

وذكرت مصادر أن الخلاف بين رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، تركز على شروط الترشح للرئاسة، خاصة الملف المتعلق بحظر مزدوجي الجنسية والعسكريين من الترشح.

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وأوضحت المصادر أن عقيلة صالح يرى ضرورةَ إبقاء الباب مفتوحا أمام الجميع والاحتكام للشعب، بينما يُصر المشري على وضع شروط مسبقة للترشح.

وفي وقت لاحق، قالت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالشأن الليبي ستيفاني وليامز في بيان، إن المحادثات الليبية التي انعقدت في جنيف انتهت اليوم الخميس دون تحقيق تقدم كاف للمضي قدما لإجراء انتخابات.

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وأضافت "الخلافات لا تزال قائمة بشأن متطلبات التأهل للترشح في أول انتخابات رئاسية"، مشيرة إلى أنها ستطرح توصيات بشأن البدائل المتاحة للمضي قدما.

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