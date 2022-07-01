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اتحاد الشغل يدعو لرفع الإضراب.. والقضاة "يتفاعلون إيجابيا"

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FILE PHOTO: A view shows an empty courtroom during a strike by Tunisian judges in a protest against a purge of their ranks, in Tunis, Tunisia, June 6, 2022. REUTERS/Jihed Abidellaoui/File Photo
صالة محكمة خالية من القضاة والمتقاضين في تونس
تونس

اتحاد الشغل يدعو لرفع الإضراب.. والقضاة "يتفاعلون إيجابيا"

رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي أكد أن تنسيقية الهياكل القضائية ستجتمع نهاية الأسبوع الحالي وستتفاعل إيجابياً مع طلب اتحاد الشغل برفع الإضراب

العربية.نت

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دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي القضاة المضربين عن العمل احتجاجاً على عزل العشرات منهم، إلى استئناف العمل بالمحاكم بداية من الاثنين المقبل، فيما تعهّد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي بالتفاعل إيجابياً مع هذه الدعوة.

وناشد الطبوبي، اليوم الجمعة، في لقاء جمع ممثلي مختلف الهياكل القضائية بوفد من المجتمع المدني، القضاة المضربين عن العمل منذ نحو شهر إلى استئناف العمل، معبّراً "عن مساندة المنظمة النقابية لنضالاتهم في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية".

نورالدين الطبوبي 2
  • نورالدين الطبوبي 2
  • أنس الحمادي
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نورالدين الطبوبي 2
نورالدين الطبوبي 2
أنس الحمادي
أنس الحمادي
الرئيس التونسي ينشر مسودة الدستور الجديد في الجريدة الرسمية المغرب العربي تونس الرئيس التونسي ينشر مسودة الدستور الجديد في الجريدة الرسمية

ومن جهته، أفاد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي بأن تنسيقية الهياكل القضائية ستجتمع نهاية الأسبوع الحالي وستتفاعل إيجابياً مع طلب اتحاد الشغل برفع الإضراب، ملمحّاً إلى أن الاجتماع سيشهد اتخاذ قرارات تتعلق "بطبيعة الأشكال النضالية" المتخذة في الفترة المقبلة.

يذكر أن القضاة التونسيين ينفذون للأسبوع الرابع على التوالي إضراباً بكافة محاكم البلاد، احتجاجاً على عزل رئيس الجمهورية قيس سعيد 57 قاضياً على خلفية "الفساد والتستر على قضايا إرهابية".

احتجاج للقضاة في تونس في يونيو الماضي
احتجاج للقضاة في تونس في يونيو الماضي
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