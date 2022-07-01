اتحاد الشغل يدعو لرفع الإضراب.. والقضاة "يتفاعلون إيجابيا"

دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي القضاة المضربين عن العمل احتجاجاً على عزل العشرات منهم، إلى استئناف العمل بالمحاكم بداية من الاثنين المقبل، فيما تعهّد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي بالتفاعل إيجابياً مع هذه الدعوة.

وناشد الطبوبي، اليوم الجمعة، في لقاء جمع ممثلي مختلف الهياكل القضائية بوفد من المجتمع المدني، القضاة المضربين عن العمل منذ نحو شهر إلى استئناف العمل، معبّراً "عن مساندة المنظمة النقابية لنضالاتهم في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية".



نورالدين الطبوبي 2 أنس الحمادي

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ومن جهته، أفاد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي بأن تنسيقية الهياكل القضائية ستجتمع نهاية الأسبوع الحالي وستتفاعل إيجابياً مع طلب اتحاد الشغل برفع الإضراب، ملمحّاً إلى أن الاجتماع سيشهد اتخاذ قرارات تتعلق "بطبيعة الأشكال النضالية" المتخذة في الفترة المقبلة.

يذكر أن القضاة التونسيين ينفذون للأسبوع الرابع على التوالي إضراباً بكافة محاكم البلاد، احتجاجاً على عزل رئيس الجمهورية قيس سعيد 57 قاضياً على خلفية "الفساد والتستر على قضايا إرهابية".