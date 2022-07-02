المجلس الرئاسي الليبي في حالة انعقاد دائم.. والدبيبة يدعم المتظاهرين

أصدر المجلس الرئاسي الليبي بيانا، فجر السبت، أكد فيه متابعته للأحداث الأخيرة على كامل التراب الليبي، وأن المجلس في حالة انعقاد مستمر ودائم حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير وإنتاجِ سلطة منتخبة.

المجلس أكد أنه لن يخيّب آمال وإرادةَ الشعب في العيش في دولة تنعم بالأمن والاستقرار الدائم.

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من جانبه، أكد مجلس النواب الليبي على حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيهم بحسب بيان لرئاسة مجلس النواب.

المتحدث السابق باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد السلاك: الاحتجاجات إنذار لجميع الأجسام السياسية وقد تؤدي لتسريع حل الأزمة#العربية pic.twitter.com/ZJ511TgXal — العربية (@AlArabiya) July 1, 2022

البيان أوضح أن رئاسة المجلس تقدر حجم المعاناة التي يعيشها المواطن في حياته اليومية وحقَه المشروع في المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأضاف البيان، أنه في الوقت الذي تؤكد رئاسة البرلمان على حق المواطنين في التظاهر السلمي.. فإنها تدين بشدة قيام البعض بأعمالِ التخريب وحرقِ مقار الدولة والعبثِ بمقدرات الشعب الليبي، وذلك باعتبارها جرائم َ يعاقب عليها القانون.

من جهته، أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة عن دعمه للمتظاهرين وموافقته على رحيل جميع المؤسسات بما في ذلك الحكومة.

بينها العاصمة طرابلس وطبرق وسبها ومصراتة.. خروج تظاهرات عارمة في عدد من المدن الليبية للمطالبة بحل كل المكونات السياسية وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد#العربية pic.twitter.com/EPR1s5Yz1c — العربية (@AlArabiya) July 1, 2022

وخلص الدبيبة إلى القول إن الانتخابات هي الحل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا.

وشهدت مدن ليبية عدة، مساء الجمعة، احتجاجات غاضبة عبرت عن رفضها للمرتزقة والفصائل المسلحة وتناحر السياسيين والوضع المعيشي القائم.

وفيما اقتحم محتجون مبنى البرلمان في مدينة طبرق شرقَ البلاد، نظم آخرون غرب البلاد أكبر مظاهرة منذ سنوات في العاصمة طرابلس.

مراسل #العربية في بنغازي محمد مسعود: اتساع رقعة الاحتجاجات الليبية للمطالبة برحيل الأجسام السياسية.. ومتظاهرون يتجهون لمقرات المجلس الرئاسي والحكومة بطرابلس pic.twitter.com/gSTKsLlXKK — العربية (@AlArabiya) July 1, 2022

كما اندلعت احتجاجات أخرى شارك فيها عشرات المتظاهرين في كلٍ من بنغازي والبيضاء ومصراتة، وتواصلت ليلا في اجدابيا ومسلاتة وبدر وسلوق.

المظاهرات وإن تباعدت جغرافيا فقد وحدتها الشعارات التي اتهمت المسؤولين بالخيانة وسرقة المال العام، داعية إلى إجراء الانتخابات.

كما طالب المتظاهرون بسقوط كل الحكومات والكيانات السياسية بسبب تدني مستويات معيشتهم.

وتتنافس حكومتان على السلطة منذ مارس، واحدة مقرها طرابلس غرب البلاد ويقودها عبد الحميد الدبيبة منذ عام 2021 والأخرى بقيادة فتحي باشاغا ويدعمها برلمان طبرق.

وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021 في ليبيا تتويجاً لعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة بعد أعمال العنف عام 2020. لكنها أُرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات العميقة بين الخصوم السياسيين والتوترات على الأرض.