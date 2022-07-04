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الدبيبة: لن نسمح بضرب ومهاجمة المتظاهرين في ليبيا

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عبد الحميد الدبيبة(أرشيفية- فرانس برس)
عبد الحميد الدبيبة (أرشيفية- فرانس برس)

الدبيبة: لن نسمح بضرب ومهاجمة المتظاهرين في ليبيا

دبي- العربية.نت

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بعد المظاهرات المتفرقة التي عمت مدن مختلفة في ليبيا مطالبة بتنحي الطبقة السياسية الحاكمة، اصطف رئيس الحكومة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى جانب المتظاهرين.

وشدد في كلمة ألقاها اليوم الاثنين خلال اجتماع للحكومة في طرابلس على أنه لن يسمح بضرب ومهاجمة من يريد التعبير عن رأيه.

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علماً أنه من ضمنهم

كما أشار إلى أن مطلب الشعب الأول هو تغيير الوجوه الحالية في البلاد، علماً أنه من ضمنهم.

إلى ذلك، أكد أن حكومته لن تقبل في الوقت عينه الهجوم على مؤسسات الدولة.

تظاهرات في العاصمة الليبية طرابلس (فرانس برس)
تظاهرات في العاصمة الليبية طرابلس (فرانس برس)

فترة انتقالية جديدة

وتعليقاً على احتمال اقتراح فترة انتقالية جديدة للخروج من الأزمة، قال "لن نقبل بمراحل انتقالية أخرى في ليبيا، وسنعمل على تسليم السلطة لمن يختاره الليبيون".

كما أضاف: "نرفض أي مناورة سياسية تقسم السلطة بين أشخاص أو جهات بعينها". وختم مشددا على أنه من حق الشعب أن يختار من يريده لإدارة البلاد.

نرفض أي مناورة سياسية تقسم السلطة بين أشخاص أو جهات بعينها

الدبيبة

يشار إلى أن العاصمة الليبية كانت شهدت منذ 3 أيام، اندفاع آلاف المحتجين الذين أغلقوا الشوارع الرئيسية والأحياء الشعبية، داعين إلى رحيل النخب السياسية المتناحرة، التي عجزت حتى الآن عن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن الليبي، واقتصاد البلاد.

كما شهدت مناطق أخرى احتجاجات، نحا بعضها إلى العنف والتكسير لاسيما في طبرق، حيث اقتحم بعض المتظاهرين مقر البرلمان.

وعكس هذا التحرك الشعبي، الإحباط المتزايد لدى الليبيين من الفصائل التي يدور بينها الاقتتال منذ سنوات في شرق البلاد وغربها، فضلا عن الانقسام السياسي الذي تجدد قبل أشهر، وقسم السلطة إلى حكومتين متنافستين، لاسيما بعد انهيار الانتخابات الليبية التي كانت مقررة في ديسمبر الماضي.

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