لا خيم في طرابلس.. "بالتريس" يؤجل اعتصامه

فيما كان من المتوقع أن تستيقظ العاصمة الليبية طرابلس الاثنين على مشهد من الخيام المرفوعة في ساحتها، أعلن تيار بالتريس الشباب تأجيل خطوته تلك.

فقد أفاد مراسل العربية/الحدث، أن التيار الذي لعب دوراً فاعلاً في الدعوة إلى التظاهرات التي عمت مختلف المدن الليبية لا سيما العاصمة خلال الأيام الماضية، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ومطالبة بتنحي الطبقة السياسية ، أوضح أنه لم يحصل على التصريحات الأمنية المطلوبة لنصب الخيام داخل ميدان الشهداء في قلب طرابلس.

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لا موعد لاحقاً بعد

كما أضاف أن التيار الشباب أجل الاعتصام المذكور دون أن يحدد موعده اللاحق.

يشار إلى أن "بالتريس" الذي قاد الحراك منذ يوم الجمعة، كان دعا سابقاً إلى اعتصام مفتوح ونصب الخيام داخل ميدان الشهداء حتى تحقيق المطالب، بعد فشل المفاوضات بين مجموعة من قادته وبين المجلس الرئاسي يوم السبت الماضي.

وكانت العاصمة الليبية شهدت منذ 3 أيام اندفاع آلاف المحتجين الذين أغلقوا الشوارع الرئيسية والأحياء الشعبية، داعين إلى رحيل النخب السياسية المتناحرة، التي عجزت حتى الآن من تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن الليبي، واقتصاد البلاد.

كما شهدت مناطق أخرى أيضا احتجاجات، نحا بعضها إلى العنف والتكسير لاسيما في طبرق، حيث اقتحم بعض المتظاهرين مقر البرلمان.

وعكس هذا التحرك الشعبي، الإحباط المتزايد لدى الليبيين من الفصائل التي يدور بينها الاقتتال منذ سنوات في شرق البلاد وغربها، فضلا عن الانقسام السياسي الذي تجدد قبل أشهر، وقسم السلطة إلى حكومتين متنافستين، لاسيما بعد انهيار الانتخابات الليبية التي كانت مقررة في ديسمبر الماضي.