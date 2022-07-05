بالفيديو والصور.. إنزال جوي بري وبحري ضخم بالجزائر

شهدت العاصمة الجزائرية، منذ الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، حضور جمع غفير ممن أرادوا حضور ومشاهدة الاستعراض العسكري بمناسبة ستينية الاستقلال، والذي يعتبر الأضخم من نوعه منذ 33 سنة.

وانطلق الاستعراض العسكري المنظم من طرف الجيش الجزائري، تحت إشراف الرئيس الجزائري القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية.

مادة اعلانية

وقد افتتح هذا الاستعراض العسكري الضخم بالاستماع إلى النشيد الوطني، تلته كلمة للرئيس تبون أمام الحضور الرسمي والجماهيري، أكد فيها أن هذا المشهد المهيب لجزائر الفخر بأمجادها والوفاء لشهدائها الأبرار، يضفي "وجها استثنائيا لعيد إحياء الذكرى الـ60 لاستعادة السيادة الوطنية".

طائرات زينت السماء بالألوان الوطنية

عقب ذلك أعطى تبون إشارة انطلاق هذا الاستعراض الذي استهل بتحليق طائرات القوات الجوية التي زينت سماء الجزائر بالألوان الوطنية.

وشاركت في الاستعراض القوات البرية والجوية والدفاع الجوي عن الإقليم والقوات البحرية والدرك الوطني، إلى جانب مختلف تشكيلات الحرس الجمهوري وكذا مربعات تمثل مختلف مدارس الجيش الوطني الشعبي وأخرى تمثل أسلاك الأمن الوطني، الحماية المدنية والجمارك.

دبابات معصرنة.. منصات صواريخ وفرقاطات

وتضمن العرض أيضا تشكيلة من الدبابات المعصرنة بمختلف الأنواع وآليات الإسناد والمدفعية وعربات قتالية، بالإضافة إلى تشكيل جوي وبحري يتكون من عدة أنواع من الطائرات والسفن والفرقاطات.

وجرى هذا الاستعراض العسكري على مستوى الطريق الوطني رقم 11، المحاذي لجامع الجزائر، الذي يعد ثالث أكبر مسجد بالعالم، والذي تزين بالأعلام الوطنية وصور شهداء الثورة التحريرية، حيث اصطفت على جوانبه جماهير حاشدة أبت إلا أن تحضر هذا الاستعراض العسكري الذي يأتي ترسيخا للتقاليد العسكرية العريقة للجيش الوطني الشعبي.







وعرف هذا الحدث مشاركة رؤساء ووفود عدة دول شقيقة وصديقة، يتقدمهم الرئيس التونسي قيس سعيد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيسة إثيوبيا ساهلي وورك زودي، رئيس النيجر محمد بازوم، رئيس جمهورية الكونغو دونيس ساسو نغيسو، والأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي.

كما حضر الاستعراض العسكري رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي ماريا اليزابيتا ألبيرتي كازيلاتي، وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، ووزير التسامح الإماراتي نهيان بن مبارك آل نهيان، الذين كانوا قد حلوا الاثنين ضيوفا على الجزائر لمشاركتها فرحة الذكرى الستينية لاسترجاع سيادتها الوطنية.

ألعاب نارية مبهرة

إلى ذلك وفي إطار الأجواء الاحتفالية ستنظم عروض للألعاب النارية عبر كامل التراب الوطني، سهرة الثلاثاء، ابتداء من الساعة التاسعة ليلا، وهذا في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ60 لاسترجاع السيادة الوطنية، حسب ما أفادت وزارة الدفاع الوطني في بيان.

وأوضح نفس المصدر أنه "في إطار برنامج الاحتفالات المخلدة للذكرى الستين للاستقلال، سيتم تنظيم عروض شيقة للألعاب النارية بكامل التراب الوطني على مستوى 58 ولاية، وهذا ابتداء من الساعة التاسعة مساء".

وبالنسبة للجزائر العاصمة، ستقام عروض الألعاب النارية على مستوى منتزه الصابلات، يضيف المصدر ذاته.