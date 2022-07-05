مبادرة لسيف الإسلام القذافي تدعو لانسحاب كافة الشخصيات السياسية
محامي سيف الإسلام القذافي للعربية: مبادرة القذافي هدفها مصلحة ليبيا والشعب
أعلن مكتب سيف الإسلام القذافي، مساء الثلاثاء عن مبادرة ثانية في ليبيا، تدعو الشخصيات الليبية إلى الانسحاب من الساحة، بمن فيها سيف الإسلام نفسه. ونصت المبادرة على إفساح المجال أمام شخصيات ووجوه جديدة يختارها الليبيون عبر انتخابات شفافة.
وأوضح محامي سيف الإسلام القذافي في حديث لـ "العربية:" و"الحدث" أن "مبادرة القذافي تدعو لانسحاب كافة الشخصيات السياسية، هدفها مصلحة ليبيا والشعب".
وكان المجلس الرئاسي الليبي، أعلن اليوم الثلاثاء، عن خطة لمعالجة حالة الانسداد السياسي في البلاد، قال إنها "تتوافق مع المطالب الشعبية" وتقوم على إنهاء المراحل الانتقالية عبر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
ويتزامن تحرّك المجلس الرئاسي الليبي مع موجة احتجاجات شعبية تشهدها ليبيا منذ يوم الجمعة الماضي، تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ورحيل جميع الأطراف الحاكمة، مع التعجيل بإجراء الانتخابات.
وقال المجلس في بيان، إنه "استجابة للمطالب المشروعة لأبناء الشعب الليبي، وتحقيقاً لتطلعاتهم للتغيير، أجرى المجلس الرئاسي عدداً من الاجتماعات بين أعضائه، خلصت إلى التوافق حول إطار عام لخطة عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد".
المبادرات السياسية تأتي على وقع استياء شعبي غير مسبوق منذ فبراير العام 2011 ـ تاريخ اندلاع الثورة على حكم القذافي.
استياء تحول إلى احتجاجات كبيرة الأسبوع الماضي وانعكس أعمال حرق واحتجاج في عدد من المدن الليبية بينها طبرق والعاصمة طرابس.
وتعاني ليبيا من ترد كبير على مستوى الخدمات، على رأسها قطاع الكهرباء، وتضخم ناجم عن عوامل عدة أهمها الانقسام السياسي والفساد، وانتشار الفصائل المسلحة المتناحرة.
يضاف إلى ذلك، عوامل خارجية بينها أزمة الطاقة والغذاء العالمية الناجمة عن حرب أوكرانيا والعقوبات على روسيا,
-
الجزائر تعيد فتح حدودها البرية مع تونس في 15 يوليوأغلقت الحدود البرية بين البلدين في 16 مارس 2020 بسبب فيروس كورونا المغرب العربي
-
الجيش اليمني: مقتل وإصابة 14 جندياً في 97 خرقاً حوثياً للهدنة خلال 24 ساعةالخروقات تنوّعت بين إطلاق النار على مواقع الجيش بصواريخ الكاتيوشا وبالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة اليمن
-
استقالة وزيري الصحة والمالية البريطانيين احتجاجاً على جونسونجونسون عين مدير مكتبه ستيف باركلي وزيرا للصحة بعد استقالة ساجد جاويد العرب والعالم