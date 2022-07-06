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الجزائر.. مقتل جندي في عملية عسكرية لمواجهة الإرهاب

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Algerian soldiers take positions during an operation against Islamist militants, in the Ain Defla mountains, west of the capital Algiers, Algeria January 26, 2021. Picture taken January 26, 2021. REUTERS/Abdelaziz Boumzar
الجيش الجزائري في عين الدفلى (أرشيفية)
إرهاب

الجزائر.. مقتل جندي في عملية عسكرية لمواجهة الإرهاب

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قدم تعازيه لعائلة العريف المتعاقد سلاوي سمير الذي فارق الحياة في عين الدفلى بغرب البلاد

العربية.نت

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قُتل جندي جزائري خلال عملية عسكرية لمواجهة الإرهاب بولاية عين الدفلى بغرب البلاد، بحسب ما أعلن الرئيس عبد المجيد تبون في تغريدة اليوم الأربعاء.

وقدّم الرئيس الجزائري تعازيه لعائلة العريف المتعاقد سلاوي سمير "ولكل أفراد الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني".

وأكد أن سمير فارق الحياة "متصدياً لأيادي الغدر الإرهابية، بميدان الشرف بولاية عين الدفلى"، في وقت تحتفل فيه الجزائر بالذكرى الستين لاستقلالها.

ولم ترد أي معلومات حول العملية العسكرية الجارية في عين الدفلى الواقعة على بعد 150 كلم جنوب غربي العاصمة، والتي سبق أن قتل فيها جنديان قبل نحو سنة خلال عملية لمكافحة الإرهاب.

عملية عسكرية للجيش الجزائري في عين الدفي في يناير 2021 (أرشيفية)
  • عملية عسكرية للجيش الجزائري في عين الدفي في يناير 2021 (أرشيفية)
  • عملية عسكرية للجيش الجزائري في عين الدفي في يناير 2021 (أرشيفية)
  • عملية عسكرية للجيش الجزائري في عين الدفي في يناير 2021 (أرشيفية)
3 صور
عملية عسكرية للجيش الجزائري في عين الدفي في يناير 2021 (أرشيفية)
عملية عسكرية للجيش الجزائري في عين الدفي في يناير 2021 (أرشيفية)
عملية عسكرية للجيش الجزائري في عين الدفي في يناير 2021 (أرشيفية)
عملية عسكرية للجيش الجزائري في عين الدفي في يناير 2021 (أرشيفية)
عملية عسكرية للجيش الجزائري في عين الدفي في يناير 2021 (أرشيفية)
عملية عسكرية للجيش الجزائري في عين الدفي في يناير 2021 (أرشيفية)
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ومنذ بداية السنة، قتل الجيش عشرة إرهابيين وعثر على ثلاث جثث وأوقف سبعة آخرين في عمليات مختلفة بينما استسلم ثلاثة متطرفين للسلطات العسكرية، كما تم ضبط 323 قطعة سلاح، حسب حصيلة نشرتها وزارة الدفاع اليوم الأربعاء.

وشهدت الجزائر في "العشرية السوداء" بين 1992 و2002 حرباً بين إرهابيين والقوات الحكومية أسفرت عن 200 ألف قتيل، بحسب حصيلة رسمية.

وقد صدر في 2005 "ميثاق المصالحة الوطنية" لطي صفحة الحرب.

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