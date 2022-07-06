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تونس.. تجميد أرصدة الغنوشي وعدد من أفراد عائلته وقيادات النهضة

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راشد الغنوشي (أرشيفية من فرانس برس)
راشد الغنوشي (أرشيفية من فرانس برس)
راشد الغنوشي

تونس.. تجميد أرصدة الغنوشي وعدد من أفراد عائلته وقيادات النهضة

القرار جاء لوجود شبهة تبييض أموال في إطار الأبحاث المتعلقة بقضية جمعية "نماء تونس"

العربية.نت – منية غانمي

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قرّر القضاء التونسي، تجميد أرصدة زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وعددا من أفراد عائلته ومن قيادات النهضة، على رأسهم رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي.

قرار التجميد
قرار التجميد

وأذنت اللجنة التونسية للتحاليل المالية، الثلاثاء، للبنوك التونسية والديوان الوطني للبريد تجميد أموال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وابنه معاذ وصهره رفيق عبد السلام، والأمين العام السابق للحركة حمادي الجبالي وابنتيه، والقياديين في الحركة، الناجح لطيف وعبد الكريم سلمان.

وورد في نص المراسلة أن "قاضي التحقيق الأول بمكتب الثالث والعشرين بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر إذنا بقضي بتجميد الحسابات البنكية والأرصدة المالية التابعة للأشخاص الآتي ذكرهم ووضع أرصدتهم في حساب انتظاري على ذمة القضية.

وجاء هذا القرار، لوجود شبهة تبييض أموال في إطار الأبحاث المتعلقة بقضية جمعية "نماء تونس" التي تلاحقها اتهامات بتلقي أموال مشبوهة من جهات مدهولة بالخارج تقدر بالمليارات، والمرتبطة بالجهاز السري لحركة النهضة.

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ومنذ أسابيع، تم فتح هذه القضية، وفقا لشكوى قدمتها هيئة الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والتي جاء فيها، أن أحد قيادات بحركة النهضة، انتفع ببتحويلات بنكية بحسابه المفتوح بأحد البنوك بدولة خليجية على علاقة وطيدة بتنظيم الإخوان العالمي متأتي من حساب تابع لأجهزة تلك الدولة الأجنبية بقيمة 20 مليون أورو خلال شهر جويلية 2013 ، وقد تعمد المعني سحب تلك الأموال وإدخالها الى تونس واستغلالها في تمويل أنشطة مشبوهة عبر جمعية "نماء تونس".

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