.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

حفتر: مسيرتنا في مكافحة الإرهاب في ليبيا لم تنته

  • الخط
ليبيا.. كلمة ل
قائد الجيش الليبي خليفة حفتر
الأزمة الليبية

حفتر: مسيرتنا في مكافحة الإرهاب في ليبيا لم تنته

قائد الجيش الليبي: المواطن هو من يدفع ثمن الإخفاقات السياسية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، إن المواطنين يدفعون ثمن إحفاقات الاتفاقات والمبادرات المحلية والدولية.

وأضاف حفتر في أول كلمة له عقب المظاهرات التي انطلقت في العديد من المدن الليبية مطالبة برحيل كافة الأجسام السياسية، قائلا: "إننا نخادع أنفسنا إن اعتبرنا أن هذه المسيرة الشاقة قد انتهت مع هزيمة الإرهاب".

وتابع في فعالية احتفالية بمدينة درنة في ذكرى تحريرها من الإرهاب، الثلاثاء، إن الأمور تأزمت وتعطلت كل المسارات الرامية إلى حل شامل، ليدفع المواطن ثمن الإخفاقات المتلاحقة التي آلت إليها كل الاتفاقات والمبادرات المحلية والدولية.

وأوضح أن "من يصنع الخلاص هو الشعب وحده دون سواه، وأنه لا بد من أن يدرك الشعب أن معاناته لن يشعر بها سواه وأنه آن الأوان ليتولى زمام أمره بنفسه، وأن العصاة السحرية الوحيدة القادرة على قلب الموازين لصالحه هي إرادته الحرة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن مكتب سيف الإسلام القذافي، عن مبادرة ثانية في ليبيا، تدعو الشخصيات الليبية إلى الانسحاب من الساحة، بمن فيها سيف الإسلام نفسه. ونصت المبادرة على إفساح المجال أمام شخصيات ووجوه جديدة يختارها الليبيون عبر انتخابات شفافة.

وأوضح محامي سيف الإسلام القذافي في حديث لـ "العربية:" و"الحدث" أن "مبادرة القذافي تدعو لانسحاب كافة الشخصيات السياسية، هدفها مصلحة ليبيا والشعب".

ليبيا.. "الرئاسي" يعلن خطة لحل الأزمة تقوم على الانتخابات المغرب العربي الأزمة الليبية ليبيا.. "الرئاسي" يعلن خطة لحل الأزمة تقوم على الانتخابات

وكان المجلس الرئاسي الليبي، أعلن، عن خطة لمعالجة حالة الانسداد السياسي في البلاد، قال إنها "تتوافق مع المطالب الشعبية" وتقوم على إنهاء المراحل الانتقالية عبر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

المبادرات السياسية تأتي على وقع استياء شعبي غير مسبوق تحول إلى احتجاجات كبيرة الأسبوع الماضي وانعكس أعمال حرق واحتجاج في عدد من المدن الليبية بينها طبرق والعاصمة طرابس.

وتعاني ليبيا من ترد كبير على مستوى الخدمات، على رأسها قطاع الكهرباء، وتضخم ناجم عن عوامل عدة أهمها الانقسام السياسي والفساد، وانتشار الفصائل المسلحة المتناحرة.

يضاف إلى ذلك، عوامل خارجية بينها أزمة الطاقة والغذاء العالمية الناجمة عن حرب أوكرانيا والعقوبات على روسيا,

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"عمل كريه" قد تقدم عليه بلجيكا.. ما علاقته بإيران؟ "عمل كريه" قد تقدم عليه بلجيكا.. ما علاقته بإيران؟
اكتشف المزيد