.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

جريمة بشعة جديدة.. تونسي يطعن فتاة على الشاطئ ثم يغز نفسه

  • الخط
تعبيرية
تعبيرية

جريمة بشعة جديدة.. تونسي يطعن فتاة على الشاطئ ثم يغز نفسه

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد عدة جرائم راح ضحيتها عدة فتيات أبرزهن نيرة أشرف في مصر وإيمان إرشيد في الأردن، تكرر نفس المشهد الدموي لكن هذه المرة في تونس.

"إنت فين يلا".. استمع لقاتل نيرة أشرف يهدد والدها مصر "إنت فين يلا".. استمع لقاتل نيرة أشرف يهدد والدها

فقد شهدت أحد الشواطئ التونسية جريمة قتل بشعة ذهبت ضحيتها فتاة في العقد الثاني من العمر بعد أن باغتها صديقها وسدد لها أمام الملأ في وضح النهار عدة طعنات بواسطة سكين في الظهر، ليغز نفسه محاولاً الانتحار، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني، أمس الأربعاء.

وأضاف نفس المصدر أن الجاني من مواليد 1992 كان على خلاف مع صديقته، وبعد أن قامت بنشر صورة لها عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وهى بصدد السباحة بشاطئ الرمال في مدينة بنزرت توجه إليها إلى نفس المكان وقام بالاعتداء عليها بواسطة سكين قبل أن يطعن نفسه بنفس السكين.

وقد تدخل أعوان النجدة التابعون للحماية المدنية على الشاطئ لتقديم الإسعافات الأولية إليها قبل نقلهما إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت، قبل أن يتم الإعلان عن وفاة الفتاة متأثرة بإصابتها مساء الأربعاء، في حين مازال الجاني في العناية المركزة وقد وصفت حالته بالخطيرة.

وكانت النيابة العمومية قد أذنت بفتح القوات الأمنية في مدينة بنزرت تحقيقاً في الحادثة مع اعتبار المعتدي بحالة إيقاف إلى حين استكمال العلاج ليتم لاحقاً عرضه على القضاء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تعرف على قصة تقديم سقاية ماء زمزم للحجيج منذ أكثر من 14 قرناً تعرف على قصة تقديم سقاية ماء زمزم للحجيج منذ أكثر من 14 قرناً
اكتشف المزيد