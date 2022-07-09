تتفاوض لشراء كبش.. فيديو لسفيرة أميركا بالجزائر يقلب التواصل

فيديو طريف نشرته السفارة الأميركية بالجزائر، اليوم السبت، يظهر السفيرة وهي تتفاوض لشراء كبش العيد بالطريقة التي يتفاوض بها أغلب الجزائريين، ما أثار تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل.

وأثار مقطع الفيديو تعليقات عديدة تركزت على لكنة السفيرة، إليزابيث مور أوبين، وطريقة تفاوضها مع البائع وكأنها جزائرية.

Eid Adha mubarak to all Algerians! pic.twitter.com/e8IzBml9ya — Ambassador Aubin (@USAmbtoAlgeria) July 8, 2022

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زي جزائري

اللافت أيضا زي السفيرة الذي كان جزائريا بامتياز، حيث ارتدت الجلباب المحلي، رفقة زوجها الذي كان يرتدي هو الآخر جلبابا طويلا أبيض.

يذكر أن تفاوض السفيرة، أفضى بالنهاية إلى شرائها كبشا بستة ملايين سنتيم، أو ما يعادل نحو 400 دولار أميركي، وهو المعدل العام لسعر كبش متوسط بالجزائر.

"مسيطرة"

زوج السفيرة تدخل ليسأل عن سبب اختيارها كبشاً بقرون، حيث قال إن نزعها من رأس الكبش، عند تحضير طبق البوزلوف، سيتطلب منه ساعات.

السفيرة ردت عليه بالقول "لكنني أحبها، إنها تجعل الكبش أكثر جمالا".

ليرد زوجها بعد ذلك مازحا، بعبارة "مسيطرة"، في إشارة إلى الأغنية العربية الشهيرة، كثيرة التداول على المنصات الاجتماعية، والتي تشير إلى "سيطرة المرأة على زوجها" في الأمور اليومية.