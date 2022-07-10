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هجوم مسلح يستهدف جزائريين في مالي

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مسلحون في مالي (أرشيفية - فرانس برس)

هجوم مسلح يستهدف جزائريين في مالي

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، أن سائقي شاحنات تعرضوا لهجوم في مالي المجاورة من قبل مجموعة مسلحة.

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وبحسب البيان، وقع الهجوم في ضواحي مدينة غاو في مالي في الساعة الثانية من فجر السبت، في معسكر يرتاح فيه سائقو الشاحنات.

بغرض السرقة

وكشف السائقون أن المهاجمين طلبوا منهم أموالاً، وحين فشلت مساعيهم أطلقوا النار عليهم من "كلاشينكوف"، فأصيب 3 منهم سائقي أحدهم في حالة خطرة.

وأضاف البيان أن المصابين نقلوا إلى مستشفى غاو للحصول على العلاج.

السفارة تدخل خط الأزمة

يذكر أن السفارة الجزائرية في باماكو كانت أعلنت أنها تراقب عن كثب أوضاع المواطنين الجزائريين بعد تعرضهم للاعتداء.

وأضافت أن القافلة التي هاجمها مسلحون مكونة من 7 شاحنات، وكان على متنها 7 سائقين استأجرتهم شركة جزائرية لنقل البضائع.

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