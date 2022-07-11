.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ليبيا.. صالح يطالب بتحقيق في أسباب أزمة الكهرباء والوقود

  • الخط
Speaker of the House of Representatives (HoR) Aguila Saleh attends a High-level Meeting on Libya Constitutional Track at the United Nations in Geneva, Switzerland, June 28, 2022. REUTERS/Denis Balibouse/Pool
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
اقتصاد ليبيا

ليبيا.. صالح يطالب بتحقيق في أسباب أزمة الكهرباء والوقود

رئيس البرلمان الليبي طالب بإحالة المسؤولين عن استمرار انقطاع الكهرباء ونقص الوقود إلى القضاء

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

طالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الأحد، بفتح تحقيق عاجل في أسباب استمرار انقطاع الكهرباء عن المواطنين لساعات طويلة، والنقص الحاد في توفر الوقود، الأمر الذي ترتب عليه زيادة معاناة المواطنين.

ووجّه صالح طلبه هذا للنائب العام ولرئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب ولرئيس هيئة الرقابة الإدارية.

طفلان يدرسان على ضوء الشموع في طرابلس في يونيو الماضي
طفلان يدرسان على ضوء الشموع في طرابلس في يونيو الماضي

وطالبهم بتحمل مسؤولياتهم وإحالة المسؤولين عن استمرار انقطاع الكهرباء إلى القضاء لمحاسبتهم وإعلان نتائج التحقيقات للشعب.

وقد أدت أزمة انقطاع الكهرباء إلى احتجاجات واسعة في ليبيا مطلع يوليو، بينما لا تزال البلاد تشهد تنافساً على السلطة بين فتحي باشاغا وعبدالحميد الدبيبة.

مظاهرات في طبرق في مطلع يوليو
مظاهرات في طبرق في مطلع يوليو

ويسود ليبيا انقسام كبير مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف برئاسة الدبيبة والرافض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والثانية برئاسة باشاغا عينها البرلمان في فبراير الماضي ومنحها الثقة في مارس، وتتخذ من سرت في وسط البلاد مقراً موقتاً لها بعد منعها من الدخول إلى طرابلس.

بعد الجدل.. تفاصيل عن نسخة دستور تونس المعدّلة المغرب العربي تونس بعد الجدل.. تفاصيل عن نسخة دستور تونس المعدّلة

وكلفت حكومة الدبيبة بمهمة أساسية هي تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في ديسمبر الماضي. غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علماً أن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالاً كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلد.

وخرجت تظاهرات في أوائل يوليو في جميع أنحاء البلاد ضد تدهور الظروف المعيشية وانقطاع التيار الكهربائي وللمطالبة بتجديد الطبقة السياسية، من ضمنها الدبيبة وباشاغا. وتمكّن المتظاهرون من الدخول إلى مقر البرلمان في طبرق قبل أن يضرموا فيه النيران.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية 360 | واشنطن تدخل على خط أزمة سريلانكا.. وتحمل روسيا المسؤولية العربية 360 | واشنطن تدخل على خط أزمة سريلانكا.. وتحمل روسيا المسؤولية
اكتشف المزيد