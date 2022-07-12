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رئيس تونس: اختراق موقع الناخبين محاولة يائسة لنشر الفوضى

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الرئيس التونسي قيس سعيد (أرشيفية- رويترز)
الرئيس التونسي قيس سعيد - أسوشييتد برس

رئيس تونس: اختراق موقع الناخبين محاولة يائسة لنشر الفوضى

العربية.نت - منية غانمي

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حذّر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الثلاثاء، من عملية اختراق وتلاعب تستهدف الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر في 25 يوليو.

وقال الرئيس قيس سعيّد، خلال استقباله وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، إن اختراق الموقع الإلكتروني لتسجيل الناخبين وتغيير مراكز الاقتراع محاولة يائسة لإدخال الفوضى والإرباك يوم الاستفتاء.

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جاء ذلك، بعدما كشفت الرئاسة التونسية، في بيان اليوم، عن تعرض الموقع الإلكتروني لتسجيل الناخبين إلى 1700 هجوم لاختراقه، مضيفة أن النيابة العامة فتحت تحقيقاً، وتم الاستماع إلى 7 أشخاص من قبل الجهات الأمنية المختصة في اتظار سماع كل من سيكشف عنه البحث.

وأمس الاثنين، توعّد سعيّد من وصفهم بكونهم "يريدون إفشال الاستفتاء" على مشروع الدستور، موضحاً أنه "لا مجال للتسامح لأن الأمر يتعلق بمصير دولة وشعب".

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، فاروق بوعسكر، أكد لـ"العربية/الحدث"، في وقت سابق اليوم، وجود بعض المحاولات المعزولة للدخول إلى منظومة تسجيل الناخبين وتغيير مراكز الاقتراع لمواطنين وبعض الشخصيات السياسية المعروفة دون علمهم، بهدف إحداث البلبلة يوم 25 يوليو.

الدستور التونسي (أ ف ب)
الدستور التونسي (أ ف ب)

يذكر أنه منذ إعلان الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن النسخة المعدلة لمشروع الدستور في الجريدة الرسمية، يوم الجمعة الماضي، لم يتوقف الجدل في البلاد تجاه هذه الخطوة.

وبينما تحدّث سعيد عن أخطاء في نسخة مشروع الدستور الجديد الصادرة في الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي، وعليه أصدر النسخة الجديدة التي تضمنت تعديلا شمل عدة فصول، ازدادت حدة الانتقادات.

إلا أن الرئيس شدد على أن زمن الاستبداد ولّى بلا رجعة، مؤكداً أنه لن يعود لا بنص الدستور ولا بأي حكم تشريعي آخر.

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