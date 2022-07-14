ليبيا.. واشنطن تحذر من مواجهات إثر تغيير رئيس مؤسسة النفط

تسلّم الرئيس الجديد للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الخميس، مهامه مكان المخضرم مصطفى صنع الله ما دفع بالولايات المتحدة للتحذير من الانزلاق نحو أي "مواجهة مسلحة" بشأن هذا القطاع الحيوي.

وغالباً ما كانت احتياطات النفط الهائلة لليبيا في قلب الصراعات السياسية، لكن مؤسسة النفط حافظت على حيادها إلى حد كبير على الرغم من الانقسام المستمر في البلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

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وأصدرت حكومة الوحدة في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء، مرسوماً عيّنت بموجبه المصرفي البارز فرحات بن قدارة رئيساً للمؤسسة الوطنية للنفط خلفاً لمصطفى صنع الله.

وصباح الخميس تسلّم بن قدارة مهامه في مقر المؤسسة في طرابلس، حيث عقد مؤتمراً صحافياً.

وقال للصحافيين: "من المهم بشكل حيوي في ظل الظروف الحالية أن تستعيد ليبيا قدرتها التصديرية للغاز والنفط بأسرع ما يمكن".

وأضاف أن "قطاع النفط سقط فريسة للصراعات السياسية، لكننا سنعمل على منع التدخل السياسي في هذا القطاع".

وتأتي خطوة الدبيبة ضد صنع الله بعد أشهر من التوترات المتصاعدة في ليبيا عقب تعيين البرلمان حكومة منافسة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.

ورفض الدبيبة التنازل عن السلطة قبل الانتخابات، في حين لم يتمكن باشاغا حتى الآن من دخول طرابلس، ما أثار المخاوف من تجدد النزاع بعد عامين فقط من إبرام هدنة تاريخية.

من جهتها، أعلنت السفارة الأميركية في طرابلس أنها تتابع التطورات بـ"قلق بالغ"، قائلةً إن مؤسسة النفط "حيوية" من أجل "استقرار وازدهار" ليبيا.

ومنذ أبريل حاصرت جماعات منشآت نفطية رئيسية في الشرق للضغط على الدبيبة.

ونتيجةً لذلك، تراجعت صادرات ليبيا من النفط الخام والمكثفات من مليون برميل يوميا في مارس إلى نحو 400 ألف حتى الآن في يوليو، وفقاً لشركة "كابلر" لتقصي المعلومات.

وساهم الحصار أيضاً في انقطاع مزمن في التيار الكهربائي ما أثار احتجاجات غاضبة بداية الشهر.

وجاء الحصار أيضاً وسط أزمة إمدادات في أسواق النفط العالمية فاقمتها الحرب في أوكرانيا. وتملك ليبيا أكبر احتياطي مؤكد من النفط في إفريقيا، مع سهولة الوصول إلى الأسواق الأوروبية.

وقال السفير الأميركي ريتشارد نورلاند الذي كان يعمل على آلية لإدارة إيرادات مبيعات النفط المتنازع عليها بشدة إن المؤسسة "حافظت على استقلالها السياسي وكفاءتها الفنية في عهد صنع الله".

وأضاف نورلاند: "استبدال مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الذي أعلن عنه يمكن الطعن فيه في المحكمة، لكن لا يجب أن يصبح قضية لمواجهة مسلحة".

في سياق متصل، قال أيدين كاليك المحلل في مركز "ميدل إيست إيكونوميك سيرفي" إنه يتوقع رفع الحصار النفطي "قريباً جداً".

لكنه حذر من أن مجلس الإدارة الجديد موضع نزاع، بما في ذلك من قبل صنع الله الذي توسط منذ فترة طويلة للحفاظ على تدفق الخام الليبي ووضع نفسه كمحاور مع قوى أجنبية وشركات نفطية.

وأضاف كاليك لوكالة "فرانس برس" أن "الغموض بشأن من هو المسؤول في المؤسسة الوطنية للنفط يثير تساؤلات: من يستطيع تصدير النفط بشكل شرعي؟ هل ستعترف شركات النفط الدولية بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الجديد؟ ماذا قد يعني ذلك بالنسبة لعقودها؟".

وسارع صنع الله إلى إعلان رفضه قرار إقالته، معتبراً أنه صادر عن حكومة "منتهية الصلاحية".

وقال صنع الله في بيان إن "قرار تشكيل مجلس إدارة جديد باطل قانوناً لأنه صادر عن حكومة منتهية الصلاحية، كما أن المؤسسة محمية بموجب القانون الدولي الذي يدعم وحدتها ويطلب عدم إقحامها في السياسة".

من جهته، شدد بن قدارة الخميس أن تعيينه في هذا المنصب جاء "لأنني رجل غير حزبي ولست مرتبطا بأي طرف، ولأنني أستطيع الانتقال إلى أي مكان في ليبيا".