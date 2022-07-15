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رجال الإطفاء يكافحون حرائق غابات عنيفة في شمال المغرب

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Firefighters stand by small fires in a village near a wild forest fire in Morocco's northern region of Ksar Sghir on July 14, 2022. (Photo by FADEL SENNA / AFP)
مروحيات الإطفاء تحاول إخماد النيران في شمال المغرب

رجال الإطفاء يكافحون حرائق غابات عنيفة في شمال المغرب

اندلعت النيران في أقاليم العرائش ووزان وتطوان وتازة.. والجيش يساعد على إخمادها

العربية.نت

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حاول رجال الإطفاء والجيش في المغرب الخميس السيطرة على ما لا يقل عن أربعة حرائق امتدت في مناطق حرجية في شمال البلاد، وفق ما أفاد مدير المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية فؤاد العسالي.

وأوضح العسالي لوكالة "فرانس برس" أن حرائق الغابات التي تؤججها رياح عنيفة، اندلعت في أقاليم شمالية هي العرائش ووزان وتطوان وتازة.

رجال الإطفاء يحاولون إخماد النيران
رجال الإطفاء يحاولون إخماد النيران

وجرى إخلاء عدد من الدواوير (القرى) من سكانها، وعملت أربع قاذفات مائية من طراز "كنداير" تابعة للجيش بعد ظهر الخميس فوق المناطق التي اندلعت فيها الحرائق قرب منطقة القصر الكبير.

وفي ظلّ درجات حرارة خانقة، غادر قرويون منازلهم على عجل بعدما فوجئوا بتمدد الحرائق، وتمكن بعضهم من أخذ الماشية والخيول معهم.

وقال العسالي وفق ما نقلت عنه "وكالة المغرب العربي للأنباء"، إن الجهود متواصلة على أمل السيطرة على هذه الحرائق في الساعات المقبلة.

سكان يتركون بيوتهم في شمال المغرب بسبب اقتراب النيران منها
سكان يتركون بيوتهم في شمال المغرب بسبب اقتراب النيران منها
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وأتت النيران على آلاف الهكتارات من الغابات منذ مساء الأربعاء في إقليمَي العرائش ووزان، بحسب تقدير أولي.

ويشارك في جهود مكافحة الحرائق مئات العناصر من الدفاع المدني والقوات المسلحة الملكية المغربية والدرك، بمساندة السلطات المحلية.

ومنذ أيام، تضرب المغرب موجة حرّ مع اقتراب الحرارة من 45 درجة مئوية، في سياق من الجفاف الاستثنائي وشحّ المياه.

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