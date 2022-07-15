رجال الإطفاء يكافحون حرائق غابات عنيفة في شمال المغرب

حاول رجال الإطفاء والجيش في المغرب الخميس السيطرة على ما لا يقل عن أربعة حرائق امتدت في مناطق حرجية في شمال البلاد، وفق ما أفاد مدير المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية فؤاد العسالي.

وأوضح العسالي لوكالة "فرانس برس" أن حرائق الغابات التي تؤججها رياح عنيفة، اندلعت في أقاليم شمالية هي العرائش ووزان وتطوان وتازة.

مادة اعلانية

وجرى إخلاء عدد من الدواوير (القرى) من سكانها، وعملت أربع قاذفات مائية من طراز "كنداير" تابعة للجيش بعد ظهر الخميس فوق المناطق التي اندلعت فيها الحرائق قرب منطقة القصر الكبير.

وفي ظلّ درجات حرارة خانقة، غادر قرويون منازلهم على عجل بعدما فوجئوا بتمدد الحرائق، وتمكن بعضهم من أخذ الماشية والخيول معهم.

وقال العسالي وفق ما نقلت عنه "وكالة المغرب العربي للأنباء"، إن الجهود متواصلة على أمل السيطرة على هذه الحرائق في الساعات المقبلة.

وأتت النيران على آلاف الهكتارات من الغابات منذ مساء الأربعاء في إقليمَي العرائش ووزان، بحسب تقدير أولي.

ويشارك في جهود مكافحة الحرائق مئات العناصر من الدفاع المدني والقوات المسلحة الملكية المغربية والدرك، بمساندة السلطات المحلية.

ومنذ أيام، تضرب المغرب موجة حرّ مع اقتراب الحرارة من 45 درجة مئوية، في سياق من الجفاف الاستثنائي وشحّ المياه.