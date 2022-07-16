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وساطة مغربية تؤدي لفتح معبر حدودي بالضفة بدون انقطاع

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Israeli soldiers stand near the entrance to Allenby Bridge, a crossing point between Jordan and the occupied West Bank, near the West Bank town of Jericho March 10, 2014. Israeli soldiers shot and killed a Palestinian on Monday at the crossing point, Israeli and Palestinian security officials said. The Israeli military said the man had tried to seize a soldier's gun at the Allenby bridge, which spans the Jordan River, and that troops had then shot him. REUTERS/Ronen Zvulun (WEST BANK - Tags: POLITICS CIVIL UNREST MILITARY)
جنود إسرائيليون ينتظرون على معبر جسر الملك حسين (أرشيفية)

وساطة مغربية تؤدي لفتح معبر حدودي بالضفة بدون انقطاع

الوساطة المغربية-الأميركية مكّنت من التوصل إلى اتفاق من أجل الفتح الدائم لمعبر "ألنبي/الملك حسين" الذي يربط الضفة الغربية بالأردن

العربية.نت - خليل ولد اجدود 

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قالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية "ماب" إن السلطات الإسرائيلية ستفتح المركز الحدودي "ألنبي/الملك حسين" الذي يربط الضفة الغربية والأردن بدون انقطاع وذلك بفضل وساطة مباشرة للرباط تحت قيادة الملك محمد السادس.

وأضافت الوكالة إن "هذه الوساطة التي قامت بها المملكة المغربية والولايات المتحدة الأميركية مكّنت من التوصل إلى اتفاق من أجل الفتح الدائم لهذا المعبر الذي يشكل المنفذ الوحيد للفلسطينيين على العالم"، حسب ما ورد في برقية اطلعت عليها "العربية.نت".

مسافر على معبر ألنبي (أرشيفية)
مسافر على معبر ألنبي (أرشيفية)
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في السياق نفسه، شدد مصدر دبلوماسي مغربي قريب من ملف المفاوضات مع الإسرائليين على أن التحضيرات اللوجستية جارية لفتح المعبر، مضيفاً أن "إسرائيل تجاوبت مع جهود الدبلوماسية المغربية".

وربط المصدر هذا التحرك بـ"الدينامية الحالية في علاقات البلدين والاهتمام الذي يوليه الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، للقضية الفلسطينية وأوضاع الفلسطينيين".

وفي تغريدة على موقع "تويتر"، أشادت وزيرة النقل الإسرائيلية ميرال ميخايلي بجهود العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الأميركي جو بايدن "لانخراطهما وجهودهما المتواصلة من أجل السلام والازدهار في الشرق الأوسط"، حسب تعبيرها.

مسافرون يحملون أمتعتهم بعد خروجهم من معبر ألنبي (أرشيفية)
مسافرون يحملون أمتعتهم بعد خروجهم من معبر ألنبي (أرشيفية)
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