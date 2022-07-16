وساطة مغربية تؤدي لفتح معبر حدودي بالضفة بدون انقطاع

قالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية "ماب" إن السلطات الإسرائيلية ستفتح المركز الحدودي "ألنبي/الملك حسين" الذي يربط الضفة الغربية والأردن بدون انقطاع وذلك بفضل وساطة مباشرة للرباط تحت قيادة الملك محمد السادس.

وأضافت الوكالة إن "هذه الوساطة التي قامت بها المملكة المغربية والولايات المتحدة الأميركية مكّنت من التوصل إلى اتفاق من أجل الفتح الدائم لهذا المعبر الذي يشكل المنفذ الوحيد للفلسطينيين على العالم"، حسب ما ورد في برقية اطلعت عليها "العربية.نت".

مادة اعلانية

في السياق نفسه، شدد مصدر دبلوماسي مغربي قريب من ملف المفاوضات مع الإسرائليين على أن التحضيرات اللوجستية جارية لفتح المعبر، مضيفاً أن "إسرائيل تجاوبت مع جهود الدبلوماسية المغربية".

وربط المصدر هذا التحرك بـ"الدينامية الحالية في علاقات البلدين والاهتمام الذي يوليه الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، للقضية الفلسطينية وأوضاع الفلسطينيين".

وفي تغريدة على موقع "تويتر"، أشادت وزيرة النقل الإسرائيلية ميرال ميخايلي بجهود العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الأميركي جو بايدن "لانخراطهما وجهودهما المتواصلة من أجل السلام والازدهار في الشرق الأوسط"، حسب تعبيرها.