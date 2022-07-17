.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الأضخم بتاريخ المغرب.. كاميرا "العربية" ترصد آثار الحرائق

  • الخط
من حرائق المغرب - فرانس برس

الأضخم بتاريخ المغرب.. كاميرا "العربية" ترصد آثار الحرائق

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

رصدت كاميرا "العربية"، آثار الحرائق التي طالت شمال المغرب وأدت إلى تضرر مساحات واسعة من الأراضي.

وقال مراسل "العربية"، إن الحرائق التي تشهدها البلاد الآن هي الأضخم في تاريخه.

مشاهد تفوق الوصف.. نار تأكل أشجار المغرب سوشيال ميديا مشاهد تفوق الوصف.. نار تأكل أشجار المغرب

إلى ذلك، كافحت أجهزة الإطفاء المغربية، أمس السبت، مدعومة بمزيد من التعزيزات، الحرائق التي اجتاحت منذ أربعة أيام مناطق نائية في شمال المملكة، وفق ما قالت السلطات المحلية لوكالة فرانس برس.

وفي إقليم العرائش، تضرر نحو 4660 هكتارا من الأراضي، وطالت ألسنة النيران النصف منها تقريبا، حيث رصِدت بؤرة حريق كبيرة وسُجلت حالة وفاة واحدة.

وجرى إجلاء 1325 أسرة موزعة على 19 دوارا (قرية)، استنادا إلى مصادر محلية.

كما دُمرت مئات الهكتارات من أراضي الغابات في أقاليم وزان وتطوان وتازة المجاورة.

وتسببت درجات الحرارة المرتفعة جدا، والرياح العنيفة في اندلاع النيران. وبحسب السلطات لا تزال أسباب هذه الحرائق مجهولة لكن العامل البشري غير مستبعد.

ويتعرّض المغرب منذ أيام عدة لموجة حارة بحيث اقتربت الحرارة من 45 درجة مئوية في وقت تعاني البلاد جفافاً استثنائياً وإجهاداً مائياً.

وعلى الجهة الأخرى من مضيق جبل طارق، تشتعل الحرائق في جنوب أوروبا، من البرتغال إلى اليونان مروراً بإسبانيا وفرنسا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لهذا السبب خسرت فنلندا والسويد 45 بالمئة من عوائدهما السياحية لهذا السبب خسرت فنلندا والسويد 45 بالمئة من عوائدهما السياحية
اكتشف المزيد