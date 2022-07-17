ليبيا على صفيح ساخن.. انتشار أمني مكثّف وسط طرابلس

بعدما شهد غرب العاصمة الليبية ليل السبت-الأحد توتراً مع احتشاد مجموعات مسلحة، أفادت مصادر "العربية/الحدث"، بأن القوات الأمنية انتشرت في وسط طرابلس.

وأفادت بأن تلك المنطقة شهدت انتشاراً أمنياً مكثفاً، ردّاً على التحشيد العسكري ببوابة الـ27 غرب طرابلس من مجموعات الزاوية المسلحة.

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كما لفتت إلى أن قوة عسكرية من مدينة الزاوية سيطرت فعلاً على البوابة.

رفضاً لقرار الدبيبة

يشار إلى أن كتائب الزاوية كانت تحركت رفضاً لقرار عبدالحميد الدبيبة بتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وعادت المجموعات المسلحة القادمة إلى مواقعها بعد إبرام اتفاق بين قادتها ينص على عودة المسلحين القادمين من الزاوية لمنطقتهم وانسحاب مجموعات طرابلس إلى مواقعها وترتيب لقاء مع رئيس حكومة الوفاق.

رفع حالة القوة في الحقول

يذكر أن حكومة الدبيبة، كانت أصدرت الأربعاء، مرسوماً عيّنت بموجبه المصرفي البارز فرحات بن قدارة رئيساً للمؤسسة الوطنية للنفط، خلفاً لمصطفى صنع الله.

وبينما رفض صنع الله هذا القرار، استلم بن قدارة مهامه في مقر المؤسسة في طرابلس وأعلن الجمعة رفع حالة القوة القاهرة عن جميع حقول ومواني النفط في ليبيا واستئناف التصدير.