مسؤول منشق عن "النهضة": الحركة ستتحول لمجرد حزب صغير

شرح عماد الحمامي، وهو أحد أبرز وزراء "حركة النهضة" في الحكومات التي تعاقبت على تونس في الأعوام العشرة الأخيرة، لبرنامج "البعد الآخر" على قناة "العربية" هذا الأسبوع أسباب انشقاقه عن الحركة.

وقال الحمامي إن زعيم الحركة راشد الغنوشي "خان مطالب التونسيين" ودمّر حزبه وتسبب في الفوضى التي اجتاحت حياة التونسيين وجعلتهم محبطين من العمل السياسي.

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وتحدث الحمامي عن تجربة عقود في مركز القيادة، سواء داخل حزبه أو في الدولة. كما أشار لـ"مظاهر الفوضى وصراعات السياسيين والفاسدين التي جعلت من منظومة 24 يوليو غير مؤهلة للاستمرار".

واعتبر أنه "لا بد من دعم" قرارات الرئيس قيس سعيد "لأنها وحدها تحمل حالياً البديل المنشود".

وتوقّع الحمامي أن تتحول حركة النهضة إلى "مجرد حزب صغير"، وأكد أن "الإسلام السياسي انتهى في المنطقة إلى غير رجعة، بعدما شكّل عبئاً ثقيلاً على مسارات الانتقال وأشواق الشعوب".