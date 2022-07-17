مسؤول منشق عن "النهضة": الحركة ستتحول لمجرد حزب صغير
عماد الحمامي: الغنوشي دمّر حزبه وتسبب في الفوضى التي اجتاحت حياة التونسيين
شرح عماد الحمامي، وهو أحد أبرز وزراء "حركة النهضة" في الحكومات التي تعاقبت على تونس في الأعوام العشرة الأخيرة، لبرنامج "البعد الآخر" على قناة "العربية" هذا الأسبوع أسباب انشقاقه عن الحركة.
وقال الحمامي إن زعيم الحركة راشد الغنوشي "خان مطالب التونسيين" ودمّر حزبه وتسبب في الفوضى التي اجتاحت حياة التونسيين وجعلتهم محبطين من العمل السياسي.
وتحدث الحمامي عن تجربة عقود في مركز القيادة، سواء داخل حزبه أو في الدولة. كما أشار لـ"مظاهر الفوضى وصراعات السياسيين والفاسدين التي جعلت من منظومة 24 يوليو غير مؤهلة للاستمرار".
واعتبر أنه "لا بد من دعم" قرارات الرئيس قيس سعيد "لأنها وحدها تحمل حالياً البديل المنشود".
وتوقّع الحمامي أن تتحول حركة النهضة إلى "مجرد حزب صغير"، وأكد أن "الإسلام السياسي انتهى في المنطقة إلى غير رجعة، بعدما شكّل عبئاً ثقيلاً على مسارات الانتقال وأشواق الشعوب".
-
المقدشي: السلام باليمن لن يتحقق إلا بإنهاء مشروع إيرانوزير الدفاع اليمني: نحن دعاة السلام، لكن مليشيا الحوثي لا تؤمن بالسلام وتجاربنا معها مريرة اليمن
-
كندا: اقتصاديو روسيا متواطئون بجرائم الحرب كما ضباطهادافعت وزيرة المالية الكندية عن قرار بلادها إعادة توربين خط "نورد ستريم" للغاز الرابط بين ألمانيا وروسيا مؤكدةً انه "قرار صعب لكن سليم" العرب والعالم
-
البنتاغون: صواريخ هيماريس أثرت كثيرا على المعارك بأوكرانياأنظمة الدفاع الجوي الروسية "غير فعالة" ضد صواريخ HIMARS التي تزود الولايات المتحدة أوكرانيا بها.. مما يصير قلق موسكو أميركا