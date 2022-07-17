موريتانيا: قمة جدة تؤكد دور السعودية في تحقيق أمن المنطقة
محمد ولد الشيخ الغزواني أعرب عن أمله في أن تؤسس هذه القمة لعهد من الاستقرار والرخاء في المنطقة
قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، السبت، إن "نجاح قمة جدة يؤكد مرة أخرى الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في تحقيق الأمن والتنمية في المنطقة والعالم".
وعبّر الغزواني عن أمله في "أن تؤسس هذه القمة لعهد من الاستقرار والرخاء في المنطقة وأن تسهم في إرساء السلام في العالم"، وفق ما ورد في برقية تهنئة بعث بها إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأضاف الغزواني: "أرجو للشعب السعودي الشقيق دوام التقدم والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة وأجدد لجلالتكم التعبير عن صادق حرصنا على العمل من أجل تعميق وتقوية علاقات الأخوة والاحترام المتبادل التي تربط بلدينا وشعبينا الشقيقين".
يذكر أن السعودية هي أكبر ممول لمشاريع التنمية في موريتانيا، كما أنها حليف للبلاد ولدول الساحل الأفريقي في حربها مع الجماعات الإرهابية.
وترتبط موريتانيا بصلات تاريخية وثقافية قديمة مع السعودية. وقد ارتفع مستوى التشاور السياسي والتنسيق والتعاون العسكري والأمني بين البلدين مع انتخاب الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني الذي أسس والده مشيخة علمية ودينية معروفة في العالم الإسلامي.
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