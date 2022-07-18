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بتهم تتعلق بالإرهاب وغسل الأموال.. الغنوشي إلى التحقيق

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راشد الغنوشي (أرشيفية من فرانس برس)
راشد الغنوشي (أرشيفية من فرانس برس)

بتهم تتعلق بالإرهاب وغسل الأموال.. الغنوشي إلى التحقيق

دبي - العربية.نت

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تستجوب وحدة مكافحة الإرهاب زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي، غدا الثلاثاء، بتهمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال جمعية خيرية.

تونس.. تجميد أرصدة الغنوشي واستدعاؤه للقضاء المغرب العربي راشد الغنوشي تونس.. تجميد أرصدة الغنوشي واستدعاؤه للقضاء

وكان الغنوشي من بين 12 من أبرز مسؤولي حزب النهضة الذين جمد البنك المركزي التونسي حساباتهم البنكية في وقت سابق من الشهر الجاري، وفق وكالة "أسوشيتيد برس".

تجميد أرصدة

كما قرّر القضاء التونسي تجميد أرصدة عدد من أفراد عائلته ومن قيادات النهضة، على رأسهم رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي.

وكان قاضٍ تونسي استدعى زعيم حركة النهضة الغنوشي مطلع الشهر الجاري للتحقيق في شبهات غسل أموال، حسب ما أعلنه الحزب نفسه.

تحويلات بنكية

يذكر أن هذه القضية فتحت وفقا لشكوى قدمتها هيئة الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والتي جاء فيها أن أحد قيادات حركة النهضة، انتفع بتحويلات بنكية بحسابه المفتوح بأحد البنوك بدولة خليجية على علاقة وطيدة بتنظيم الإخوان العالمي متأتٍّ من حساب تابع لأجهزة تلك الدولة الأجنبية بقيمة 20 مليون أورو خلال شهر يوليو 2013، وقد تعمد المعني سحب تلك الأموال وإدخالها إلى تونس واستغلالها في تمويل أنشطة مشبوهة عبر جمعية "نماء تونس".

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