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لتوحيد المؤسسة العسكرية.. أطراف ليبية تجتمع في طرابلس

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عناصر الجيش الليبي (فرانس برس)

لتوحيد المؤسسة العسكرية.. أطراف ليبية تجتمع في طرابلس

دبي - العربية.نت

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أكد مصدر عسكري ليبي رفيع المستوى تابع لقيادة الجيش أن رئيس الأركان الفريق عبدالرازق الناظوري واللجنة العسكرية 5+5 الشرق يتوجهون بزيارة رسمية لأول مرة، اليوم الاثنين، للعاصمة الليبية طرابلس.

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في التفاصيل، أفاد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، بأن الناظوري سيتوجه برفقة اللجنة العسكرية 5+5 في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها للعاصمة الليبية طرابلس، وذلك للقاء رئيس الأركان محمد الحدادي ولجنة 5+5 الغرب.

اجتماع رفيع المستوى

ولفت إلى أن الزيارة تأتي من أجل عقد اجتماع بين اللجنة العسكرية 5+5 بحضور رؤساء الأركان.

كما تابع أن الهدف منها توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

حل الأزمة بالانتخابات

يشار إلى أن المجلس الرئاسي الليبي، كان قد أعلن سابقاً عن خطة لحل الأزمة السياسية في البلاد، وذلك عبر مناقشات مع جميع الأطراف تنتهي بانتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني محدد.

كما لفت إلى أن الخطة تفضي إلى إنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار زمني محدد، وتدفع في اتجاه توافق وطني حول مشروع التغيير، الذي يعزز الثقة بين الأطراف السياسية كافة.

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