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حرائق ضخمة في شمال المغرب تحصد مساحات هائلة من الغابات

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من حرائق الغابات في المغرب
من حرائق الغابات في المغرب

حرائق ضخمة في شمال المغرب تحصد مساحات هائلة من الغابات

الحرائق اندلعت في ضواحي مدن القصر الكبير والعرائش وتطوان ووزان وشفشاون

دبي - قناة العربية

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قالت السلطات المغربية إن الحرائق التي اندلعت في ضواحي مدن القصر الكبير والعرائش وتطوان ووزان وشفشاون، دمرت مساحة من الغابات تصل إلى 9200 هكتار، في سلسلة جبال الريف شمال المغرب، ومنها 7800 هكتار في منطقة القُلة، بضواحي مدينة القصر الكبير.

ولليوم السابع، الثلاثاء، تواصل فرق الإطفاء إخماد 6 حرائق اندلعت في وقت متزامن بمناطق العرائش ووزان وتطوان وتازة وشفشاون شمالي المغرب، إلا أن السلطات أعلنت إخماد معظم الحرائق، باستثناء بؤر صغيرة كانت لا تزال ناشبة، الاثنين.

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وسنويا، يتعرّض المغرب لحرائق في الغابات التي تغطي نحو 12 بالمئة من مساحة البلاد، وشهد حوالي 165 حريقا منذ بداية 2022، وحتى 13 يوليو/تموز الجاري.

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