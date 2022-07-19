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لأول مرة.. بيان مشترك للجيش الليبي حول توحيد المؤسسة العسكرية

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في سبها جنوب ليبيا - فرانس برس أرشيفية
عناصر من الجيش الليبي - أرشيفية
الأزمة الليبية

لأول مرة.. بيان مشترك للجيش الليبي حول توحيد المؤسسة العسكرية

اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 تدعو إلى ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية

دبي - العربية.نت

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أعلن الجيش الليبي أن مناقشات رئيسي أركان الشرق والغرب بحثت في طرابلس تسمية رئيس أركان موحد لليبيا بالإضافة لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وأضاف في بيان أنه تم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة ملف المفقودين والمحتجزين للوصول إلى نتائج عملية في هذا الشأن.

البيان أوضح أنه تم التوافق مع طرابلس على برنامج المصالحة الوطنية ورفض استخدام القوة لتسهيل عودة المهجرين من جميع الأماكن إلى مناطقهم ومنازلهم.

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كما أشاد البيان بجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.

وفي السياق، دعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 إلى ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.

وطالبت في بيان بإبعاد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية، كما أكدت على استمرار وقف إطلاق النار.

وبحسب بيان لها على صفحتها بفيسبوك، فقد تمحور لقاء اليوم في طرابلس على الاستمرار في المسار العسكري فيما يتعلق بمهام اللجنة التي تناولت أيضا آلية بدء توحيد بعض الإدارات والهيئات العسكرية.

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