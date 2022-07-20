قائد الجيش الإسرائيلي يبحث في المغرب تعزيز التعاون العسكري

أجرى قائد الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء مباحثات في العاصمة المغربية الرباط مع مسؤولين مغاربة كبار، وذلك في مستهل زيارة تدوم يومين هي الأولى من نوعها تهدف لتعزيز التعاون العسكري والتنسيق الأمني بين البلدين.

وقال بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية إنه "بتعليمات ملكية سامية استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي اليوم الثلاثاء بمقر الإدارة، الجنرال أفيف كوخافي رئيس أركان قوات الدفاع الإسرائيلية الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية على رأس وفد هام".

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وأضاف البيان أن هذه الزيارة "تأتي لتعزز التعاون الثنائي في سياق التوقيع التاريخي على الاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية في 22 ديسمبر 2020، والذي أعقبه التوقيع في 24 نوفمبر 2021، على مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون في مجال الدفاع بين وزير الدفاع الإسرائيلي والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني".

كما التقى قائد الجيش الإسرائيلي مع الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات للقوات المسلحة الملكية وبلخير الفاروق قائد المنطقة الجنوبية في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط.

وأعرب المسؤولان العسكريان عن "ارتياحهما للمستوى الذي بلغته العلاقات المغربية الإسرائيلية والذي تجسد من خلال تبادل التجارب والخبرات والمشاركة في تدريبات مشتركة وخاصة المشاركة الأخيرة للجيش الإسرائيلي في التدريب العسكري المتعدد الأطراف الأسد الإفريقي 2022 المنظم من قبل المغرب والولايات المتحدة"، وفق ما جاء في بيان رسمي.

ووصف بيان القيادة العامة للجيش المغربي علاقات التعاون العسكري بين المغرب وإسرائيل بـ"المتميزة" وقال إن الزيارة الحالية لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي "مكّنت من جهة أخرى من بحث فرص تطوير أفضل لمحاور هذا التعاون الذي يتعلق أساساً بالتكوين ونقل التكنولوجيا وكذا تقاسم التجارب والخبرات بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة الإسرائيلية"، حسب البيان.

وأشاد رئيس أركان قوات الدفاع الإسرائيلية بما أسماه "الدور الهام الذي يقوم به المغرب كفاعل في تحقيق الاستقرار والسلم لفائدة القارة الإفريقية والشرق الأوسط".

وتظهر الحكومة المغربية التي تعمل على إرساء أسس لصناعة عسكرية دفاعية متطورة "اهتماماً بإقامة مشاريع مشتركة داخل المغرب مع إسرائيل في مجال الصناعات الدفاعية"، حسب ما نقل البيان الرسمي عن الوزير المنتدب المكلف بالدفاع في المغرب.